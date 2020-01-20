Meksika FE pisti, 2020’de F1 pisti düzenini daha çok kullanacak

FE, 2019-20 sezonu takvimini Haziran ayında ilk kez açıkladığında, Meksika yarışının tarihini 15 Şubat olarak belirtmiş ve “pist onaylamasına tabi” olarak listelemişti.

Bu, FE gridinin 22 araçtan 24 araca yükselmesiyle beraber pistin uzunluğunun artması gerektiği anlamına geliyordu.

Hong Kong’un da aynı şekilde pist uzunluğunu arttırması gerekiyordu, ancak geçtiğimiz aylarda şehirde artan sivil kargaşayla beraber yarış iptal edilmişti.

Birçok kaynak, Meksika FE pist düzeninin uzatılmasıyla beraber, F1’de kullanılan pist düzeninin daha fazla kullanılacağını belirtti.

Pistin ilk iki virajı aynı kalacak, ancak pist yeni bir 3. viraja sahip olacak. Sola dönülecek olan virajla beraber pist, F1’in kullandığı pist düzenindeki akıcı ikinci sektörün sonuna bağlanacak.

Böylelikle pist, stadyum bölümünü kullanmaya devam edecek ancak piste dört yeni viraj eklenmiş olacak.

Stadyum bölgesindeki pist düzeni değişmedi, ancak ünlü Peraltada virajının ortasında yer alan ve bazı büyük kazaların yaşandığı dar son şikan kaldırıldı.

Motorsport.com ayrıca, bu yeni pist düzeninin FIA tarafından tamamen onaylandığını öğrendi.