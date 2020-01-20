Formula E
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Sanya ePrix
20 Mar
-
21 Mar
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Mexico City E-prix / Son dakika

Meksika FE pisti, 2020’de F1 pisti düzenini daha çok kullanacak

paylaşım
yorumlar
Meksika FE pisti, 2020’de F1 pisti düzenini daha çok kullanacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Carlos Costa
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Oca 2020 17:00

Mexico City Formula E pisti, Motorsport.com’un öğrendiğine göre önümüzdeki ay gerçekleştirilecek 2020 yarışından itibaren Autodromo Hermanos Rodriguez'teki Formula 1 pist düzenini daha fazla kullanmaya başlayacak.

FE, 2019-20 sezonu takvimini Haziran ayında ilk kez açıkladığında, Meksika yarışının tarihini 15 Şubat olarak belirtmiş ve “pist onaylamasına tabi” olarak listelemişti.

Bu, FE gridinin 22 araçtan 24 araca yükselmesiyle beraber pistin uzunluğunun artması gerektiği anlamına geliyordu.

Hong Kong’un da aynı şekilde pist uzunluğunu arttırması gerekiyordu, ancak geçtiğimiz aylarda şehirde artan sivil kargaşayla beraber yarış iptal edilmişti.

Birçok kaynak, Meksika FE pist düzeninin uzatılmasıyla beraber, F1’de kullanılan pist düzeninin daha fazla kullanılacağını belirtti.

Pistin ilk iki virajı aynı kalacak, ancak pist yeni bir 3. viraja sahip olacak. Sola dönülecek olan virajla beraber pist, F1’in kullandığı pist düzenindeki akıcı ikinci sektörün sonuna bağlanacak.

Böylelikle pist, stadyum bölümünü kullanmaya devam edecek ancak piste dört yeni viraj eklenmiş olacak.

Stadyum bölgesindeki pist düzeni değişmedi, ancak ünlü Peraltada virajının ortasında yer alan ve bazı büyük kazaların yaşandığı dar son şikan kaldırıldı.

Motorsport.com ayrıca, bu yeni pist düzeninin FIA tarafından tamamen onaylandığını öğrendi.

Sonraki haber
Şampiyona liderliğine yükselen Vandoorne çok mutlu

Önceki haber

Şampiyona liderliğine yükselen Vandoorne çok mutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Mexico City E-prix
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
1. antrenman
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
06:00
08:00
İkinci antrenman
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
08:15
10:15
Sıralama turları
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
10:00
12:00
Yarış
Cmt 18 Oca
Cmt 18 Oca
14:03
16:03
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, McLaren'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor

1s
2
Formula 1

Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en iyi takımı oldu?

2s
3
Formula 1

Özel haber: F1 tarihinin en çok yarış kazanan 87 aracı

4
Formula 1

Wolff ve Stroll, Mercedes F1'i satın mı alacak?

5
Formula 1

1993 İspanya GP - Schumacher, Senna ve Prost'un tarihi podyumu

Son Videolar

Santiago E-Prix: Yarış özeti 01:00
Formula E

Santiago E-Prix: Yarış özeti

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları 01:20
Formula E

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları 03:11
Formula E

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları

Son Haberler

Meksika FE pisti, 2020’de F1 pisti düzenini daha çok kullanacak
FE

Meksika FE pisti, 2020’de F1 pisti düzenini daha çok kullanacak

Şampiyona liderliğine yükselen Vandoorne çok mutlu
FE

Şampiyona liderliğine yükselen Vandoorne çok mutlu

Mercedes pilotu de Vries ilk FE podyumunu neden kaçırdığını açıkladı
FE

Mercedes pilotu de Vries ilk FE podyumunu neden kaçırdığını açıkladı

Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!
FE

Santiago ePrix: Günther harika son tur atağıyla kazandı!

Santiago ePrix: Heyecanlı sıralama turlarında pole Evans'ın
FE

Santiago ePrix: Heyecanlı sıralama turlarında pole Evans'ın

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.