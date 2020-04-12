McNish: “Formula E, maliyet azaltmalarıyla beraber büyük bir adım attı”

FIA, FE ve takımlar, sanal ortamda yapılan bir Dünya Motor Sporları Konseyi oylamasıyla beraber güç aktarma organı kurallarında değişiklik yapmayı kabul ettiler.

Üreticiler, uzatılan homogolasyon sürecinin bir parçası olarak güç aktarma organları parçalarını önümüzdeki iki sene içerisinde sadece bir kez değiştirebilecekler.

Takımlar 2019/20 sezonundaki güç aktarma organlarını gelecek sezona taşıyabilecekler ya da 2020/21 için yeni parçalar getirip önümüzdeki iki sezon boyunca kullanabilecekler.

Motorsport.com’a konuşan McNish, “uyuma” olan ihtiyacı vurguladı.

“Şu anda birçok yönden tamamen eşi benzeri görülmemiş bir zamandayız.”

“İzole olmaktan, ekonomik etkilerden bahsediyoruz ve motor sporları da bir istisna değil. Buna şüphe yok.”

“Tepki vermek için çok hızlı olmalıyız. Bunun etkileri uzun süre devam edecek.”

“Şu anda herkes yedinci sezon için güç aktarma organı geliştiriyor.”

“Ancak hem kendimize, hem de Envision Virgin Racing’e parça üretip bunları test etmek, yarışa hazır hale getirmek oldukça zahmetli bir iş.”

“Bu konuda benim için en önemli şey esneklik.”

“Kendimizi içinde bulacağımız çevreye uyum sağlayabilmek için tamamen esnek olmalıyız.”

“Kural değişiklikleri, içerisinde bulunulan altıncı sezonun güç aktarma organını mı, yoksa yedi ve sekizinci sezonun yeni parçalarının mı kullanılacağı konusunda karar vermeniz gereken zaman çizelgesinde bir esneklik var.”

“Ancak bu konuda farklı takımlar ve üreticiler için farklı durumlar olacağını düşünüyorum.”

“Bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde bütçeden çıkarılan bir gelişim ve test döngüsü. Bu da bir başka büyük adım.”

“İçerisinde bulduğumuz bazı problemleri agresif şekilde çözmeye çalışıyoruz.”