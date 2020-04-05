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Formula E / Son dakika

McNish, emekli olduktan sonra gelen FE koltuğu teklifini reddetmiş

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McNish, emekli olduktan sonra gelen FE koltuğu teklifini reddetmiş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jamie Klein
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Nis 2020 14:43

Audi Formula E takım patronu ve eski F1 sürücüsü Allan McNish, spor araç yarışlarından emekli olduktan sonra Formula E’de yarışma teklifi aldığını, ancak bunu geri çevirdiğini söyledi.

Serinin 2014’teki ilk sezonu öncesinde organizatörler, aynı Extreme E için yaptıkları gibi, elit sürücülerden oluşan bir havuz oluşturmuştu.

Üç kez Le Mans 24 Saat galibi McNish, 2013’te FIA Dünya Dayanıklılı Şampiyonası’nı Tom Kristensen ve Loic Duval ile kazandıktan sonra, serinin ilk sezonunda yarışması için FE’den teklif aldığını açıkladı.

McNish, yarışlardan emekli olmasının yanı sıra serinin kısa vadeli geleceğiyle ilgili endişelerden dolayı FE’nin teklifini reddettiğini söyledi.

McNish, “2013’te yarışlardan emekli olduğumda, Formula E’de sürmeye ilgi duyup duymadığım soruldu. Verdiğim karardan ayrı olarak, bundan şüphe duyuyordum. Çünkü birçok yeni şampiyonanın başlayıp kısa süre sonra bittiğini görmüştüm.”

“Ancak Formula E’dekilerin sahip olduğu dinamik mentaliteyi o zaman görememiştim.” şeklinde konuştu.

McNish’in Audi ile uzun vadeli bir ilişkisi bulunuyor. İskoç isim, üretici için ilk kez 2000’de, American Le Mans Series’te yarıştı ve şampiyon olmayı başardı.

Toyota ile Formula 1’de de yarışan McNish, 2017-18 FE sezonundan bu yana Abt takımıyla ortaklık kuran Audi’nin takım patronluğunu yapıyor.

McNish’in FE’den aldığı sürüş teklifinin ise Abt’tan gelmediği öğrenildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Allan McNish , Mike Rockenfeller
Editör Matt Kew

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