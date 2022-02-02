McLaren, Mercedes'in fabrika takımıyla Formula E'ye geçebilir

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Mercedes EQ Formula E Team, geçen yıl yaptığı açıklama ile 2022 sezonunun ardından seriden çekileceğini duyurmuştu. Fakat mevcut ekip, yeni bir organizasyonla beraber Formula E'de kalacak gibi görünüyor.

The Race'in haberine göre Mercedes'in spordan çekilmesiyle birlikte mevcut takım, sporda devam etmeyi istiyor ve bunun için halihazırda devam eden görüşmeler var.

Öncelikle bu organizasyonun McLaren ile görüştüğü ve son aylarda görüşmelerin hız kazandığı söyleniyor. Eğer görüşmeler başarılı bir şekilde tamamlanırsa takım, yeni sezonda McLaren adı altında gridde olacak.

Mercedes Formula E takımına ayrılan grid yeri, bir sonraki sezon için de Brackley merkezli ekibe ayrılmış durumda ancak nihai katılım henüz doğrulanmadı ve birkaç olasılıktan biri McLaren adı altında yarışmaları gibi görünüyor.

Mercedes her halükarda artık takımın bir parçası olmayacak ve bu konudaki kararı geçen yaz aylarında aldılar. Ayrıca motorla ilgili çalışmalar da sona ermiş durumda.

Bu açıdan takımın devam etmesi halinde bir güç ünitesi tedarikçisine ihtiyacı olacak. Takımın elindeki iki seçenek Nissan ve NIO 333 gibi görünüyor.

The Race, anlaşmanın Nissan ile yapılma olasılığının çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

İddiaya göre Mercedes Formula E takımının patronu Ian James ile McLaren CEO'su Zak Brown, 2021 sezonunun açılışında ilk kez bir araya geldiler. Olası bir birliktelikle ilgili görüşmeler de geçen yılın sonbahar aylarında yapılan görüşmelerle hız kazandı.

Şimdi taraflar ilk görüşmeden tam bir yıl sonra, olası bir işbirliği için tekrar Riyad'da bir araya geldiler ve bir kez daha görüştüler.

Şimdilik nihai bir karar verilmemiş gibi görünüyor.

Öbür yandan McLaren, sıfırdan kendi organizasyonunu kurmayı ve tamamen kendi Formula E takımıyla spora girme ihtimalini de değerlendiriyor. Zak Brown, olası bir geçişin ekonomik anlamda uygulanabilir ve finansal açıdan doğru şartlarda olmasını istiyor.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images