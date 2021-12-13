McLaren: "Formula E veya WEC programları hakkındaki kararımızı 2022'nin başına kadar vermeyeceğiz"

McLaren, Ocak ayında yaptığı açıklama 2022-23'te Gen3 kural döneminin başlangıcında seride yer alabilmek amacıyla Formula E ile bir "opsiyon" sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Yani McLaren, isterse seriye dahil olacak.

İngiliz marka, aynı zamanda WEC'in LMDh sınıfında yer almayı ve Le Mans 24 Saat'e dönmeyi de düşünüyor.

McLaren son dönemde IndyCar ve Extreme E gibi serilere dahil oldu. Formula E veya WEC'e katılırlarsa, büyük serilerin neredeyse tamamında yer almış olacaklar.

McLaren Racing CEO'su Brown, Cumartesi günü Abu Dhabi'de yaptığı açıklamada, McLaren'ın Formula E veya WEC'e geçiş konusundaki düşüncelerini belirtti ve yıl sonundan önce herhangi bir karar alınmasını beklemediğini ekledi.

Kararın ne zaman verileceği sorusuna, Brown, "Gerçekçi konuşmak gerekirse, teknik anlamda daha rahat olduğumuz gelecek yılın ilk çeyreğinde olması muhtemel."

"Zaman çizelgemizi yönlendiren şey, eğer gireceksek, en iyi şekilde hazırlanmak için yapılması gereken teknik hazırlık süreci."

"Bu süreçte rahat olabilmek için iki seride de yeterli çalışma yaptık."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Programın değişmesinin nedeni, henüz bir karar verecek durumda olmamamız. IndyCar, Formula 1 ve Extreme E takımlarımız rahat bir konumda olmamız gerekiyor."

"Extreme E'deki ilk birkaç günlük testi henüz daha yeni tamamladık. Öbür tarafta 2023'te IndyCar serisinde üçüncü bir araca sahip olmak için çalışıyoruz."

"Bu yüzden, nihai kararları verdiğimizde önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde olacağımızı düşünüyorum." dedi.

McLaren, 1995 yılında Le Mans'ı kazanmayı başarmıştı.