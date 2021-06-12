Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor
Formula E Haberler

McLaren, Formula E ve WEC serilerine katılmayı “gözden geçirecek”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren Racing, Formula E’ye katılmak hakkında henüz kesin bir karar vermedi ancak WEC’in LMDh programını “gözden geçirdiklerini” söyledi.

McLaren, Formula E ve WEC serilerine katılmayı “gözden geçirecek”

Woking merkezli takım ocak ayında, 2022-2023 yıllarında 3. jenerasyon kuralların yürürlüğe girmesi ardından Formula E gridinde katılmak istedikleri takdirde kendilerine bir yer garantilemek için elektrikli seriyle anlaşma imzaladı.

McLaren Racing CEO’su Zak Brown, şubat ayında gerçekleşen Suudi Arabistan yarışında şampiyona patronlarıyla görüştü ve takımın, Formula E’ye katılma olasılığının epey azaldığı öğrenildi.

McLaren, bu cuma günü, 2022’de Extreme E’ye katılacaklarını duyurdu ve Brown yeni serinin popülaritesinin bu kararı almalarında etkili olduğunu belirtti.

Bu kararın, Formula E’ye katılma olasılığına mı mâl olduğu sorulan Brown, “Henüz kesin bir karara varmadık.” dedi.

McLaren Racing, Extreme E kararını “stratejik, ekonomik ve operasyonel alanda çok detaylı bir inceleme” ardından aldığını belirtti.

Takım, Formula E ve WEC/IMSA SportsCar Şampiyonasının LMDh kategorisine katılmak için de benzer bir inceleme yapacak.

Brown, “Kararımızı vermek için yılın sonuna kadar vaktimiz var.”

“[Extreme E] duyurusunu yapıp bunu hayranlarımızda ve finansal piyasada nasıl bir etki yaratacağını görmek istedik.”

Zak Brown, McLaren Racing CEO and Alejandro Agag

Zak Brown, McLaren Racing CEO and Alejandro Agag

Photo by: McLaren

“Bu yüzden, WEC ve Formula E’e katılmayı gözden geçireceğiz ve incelemelerimizin ardından muhtemelen bu yılın sonuna doğru ikisi içinde hangi yönde ilerleyeceğimizi belirlemiş olacağız.”

“Tüm yarış serilerinin farklı özellikleri var ve McLaren Racing’in portfolyosuna bunları eklememiz veya eklemememiz için farklı sebepler var.”

“Bu seriler hakkında henüz kesin bir karar vermedik.” ifadelerini kullandı.

McLaren, Formula E için opsiyon anlaşmasını onayladığından ve Williams Advanced Engineering'in, McLaren Applied'dan batarya tedarik edeceğini işaret ettiğinden beri, Andretti Autosport ile anlaşmanın büyük bir olasılıkla gerçekleşeceği uzun zamandır biliniyordu.

2021 sezonunun sonunda ve müşterileriyle olan bir yıllık aktarma ekipmanları anlaşması öncesinde, Amerikan takımının Formula E'den ayrılmaya hazırlanması, BMW'nin desteğini yitirmesine neden oldu. 

Extreme E ve Avustralya Supercars'taki ekiple ortaklaşa çalışan United Autosports takımı aracılığıyla, Brown'ın Andretti Autosport ile bağlantısı var.

Ancak üreticilerin 3. jenerasyona geçmek için son gün olan 31 Mart'ın esnek bir tarih olması nedeniyle, McLaren Racing, tedarikçiler WAE, Hankook ve Spark Racing Technology'den gelen FIA verilerine erişimi geciktirdi.

Bu durum bir güç aktarımı sağlamak için olası bir McLaren-Andretti ortaklığının üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyacağını düşünülüyor. Çalkantılı bir 2020'nin ardından McLaren, National Bank of Bahrain'den 150 milyon sterlinlik bir kredi aldı ve 185 milyon sterlinlik hissesini de ABD'li şirket MSP Sport Capital'e sattı.

Ancak Brown, yeni motor sporları dallarına katılmalarının, McLaren Grubu için sorun olmayacağını çünkü finansal olarak çok daha iyi bir durumda oldukları konusunda ısrarcıydı.

Brown, “McLaren Racing, finansal açıdan kesinlikle çok güçlü bir durumda.”

“Elbette, çok dikkatli davranmalı ve yatırım yaptığımız ya da para harcadığımız yerlerde bunun karşılığını almalıyız.”

“Fakat evet, finansal olarak iyi bir konumdayız ve bu da Formula 1’de rekabetçi olmamıza, IndyCar’a odaklanmamıza ve Extreme E’ye katılmamıza izin verdi.”

“McLaren Racing olarak şu anda çok güçlü ve heyecanlı bir dönemden geçiyoruz.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor

Önceki haber

Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

3s
2
Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

26 dk
3
World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

1s
4
Formula 1

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi

1g
5
Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

1g
Son Haberler
McLaren, Formula E ve WEC serilerine katılmayı “gözden geçirecek”
Formula E

McLaren, Formula E ve WEC serilerine katılmayı “gözden geçirecek”

1s
Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor
Formula E

Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor

10 Haz 2021
Porsche: ''Lotterer, ilk Formula E galibiyeti için fazla 'aç' durumda''
Formula E

Porsche: ''Lotterer, ilk Formula E galibiyeti için fazla 'aç' durumda''

9 Haz 2021
Mercedes Gen3 FE kurallarıyla gelişime başlamak için opsiyon anlaşması imzaladı
Formula E

Mercedes Gen3 FE kurallarıyla gelişime başlamak için opsiyon anlaşması imzaladı

3 Haz 2021
Formula E, yarış hafta sonlarını F1 ile paylaşmak istemiyor
Formula E

Formula E, yarış hafta sonlarını F1 ile paylaşmak istemiyor

28 May 2021
Son Videolar
Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı 00:41
Formula E
8 Haz 2021

Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak 03:29
Formula E
30 Nis 2021

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Daha fazlası
Matt Kew
Extreme E'nin Brezilya ve Arjantin ayakları iptal edildi Senegal
Extreme E

Extreme E'nin Brezilya ve Arjantin ayakları iptal edildi

Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor
Formula E

Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor

Porsche: ''Lotterer, ilk Formula E galibiyeti için fazla 'aç' durumda'' Santiago E-Prix II
Formula E

Porsche: ''Lotterer, ilk Formula E galibiyeti için fazla 'aç' durumda''

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren’ın, Extreme E’ye katılması F1 takımını etkilemeyecek
Extreme E

McLaren’ın, Extreme E’ye katılması F1 takımını etkilemeyecek

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh
Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi" Azerbaycan GP
Formula 1

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rinaldi bu yılki ilk zaferini aldı, Toprak ikinci oldu

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ayhancan Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Son Haberler

McLaren, Formula E ve WEC serilerine katılmayı “gözden geçirecek”
Formula E Formula E

McLaren, Formula E ve WEC serilerine katılmayı “gözden geçirecek”

Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor
Formula E Formula E

Formula E, elektrikli destek serileri üzerinde çalışıyor

Porsche: ''Lotterer, ilk Formula E galibiyeti için fazla 'aç' durumda''
Formula E Formula E

Porsche: ''Lotterer, ilk Formula E galibiyeti için fazla 'aç' durumda''

Mercedes Gen3 FE kurallarıyla gelişime başlamak için opsiyon anlaşması imzaladı
Formula E Formula E

Mercedes Gen3 FE kurallarıyla gelişime başlamak için opsiyon anlaşması imzaladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.