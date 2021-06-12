McLaren, Formula E ve WEC serilerine katılmayı “gözden geçirecek”

Woking merkezli takım ocak ayında, 2022-2023 yıllarında 3. jenerasyon kuralların yürürlüğe girmesi ardından Formula E gridinde katılmak istedikleri takdirde kendilerine bir yer garantilemek için elektrikli seriyle anlaşma imzaladı.

McLaren Racing CEO’su Zak Brown, şubat ayında gerçekleşen Suudi Arabistan yarışında şampiyona patronlarıyla görüştü ve takımın, Formula E’ye katılma olasılığının epey azaldığı öğrenildi.

McLaren, bu cuma günü, 2022’de Extreme E’ye katılacaklarını duyurdu ve Brown yeni serinin popülaritesinin bu kararı almalarında etkili olduğunu belirtti.

Bu kararın, Formula E’ye katılma olasılığına mı mâl olduğu sorulan Brown, “Henüz kesin bir karara varmadık.” dedi.

McLaren Racing, Extreme E kararını “stratejik, ekonomik ve operasyonel alanda çok detaylı bir inceleme” ardından aldığını belirtti.

Takım, Formula E ve WEC/IMSA SportsCar Şampiyonasının LMDh kategorisine katılmak için de benzer bir inceleme yapacak.

Brown, “Kararımızı vermek için yılın sonuna kadar vaktimiz var.”

“[Extreme E] duyurusunu yapıp bunu hayranlarımızda ve finansal piyasada nasıl bir etki yaratacağını görmek istedik.”

Zak Brown, McLaren Racing CEO and Alejandro Agag Photo by: McLaren

“Bu yüzden, WEC ve Formula E’e katılmayı gözden geçireceğiz ve incelemelerimizin ardından muhtemelen bu yılın sonuna doğru ikisi içinde hangi yönde ilerleyeceğimizi belirlemiş olacağız.”

“Tüm yarış serilerinin farklı özellikleri var ve McLaren Racing’in portfolyosuna bunları eklememiz veya eklemememiz için farklı sebepler var.”

“Bu seriler hakkında henüz kesin bir karar vermedik.” ifadelerini kullandı.

McLaren, Formula E için opsiyon anlaşmasını onayladığından ve Williams Advanced Engineering'in, McLaren Applied'dan batarya tedarik edeceğini işaret ettiğinden beri, Andretti Autosport ile anlaşmanın büyük bir olasılıkla gerçekleşeceği uzun zamandır biliniyordu.

2021 sezonunun sonunda ve müşterileriyle olan bir yıllık aktarma ekipmanları anlaşması öncesinde, Amerikan takımının Formula E'den ayrılmaya hazırlanması, BMW'nin desteğini yitirmesine neden oldu.

Extreme E ve Avustralya Supercars'taki ekiple ortaklaşa çalışan United Autosports takımı aracılığıyla, Brown'ın Andretti Autosport ile bağlantısı var.

Ancak üreticilerin 3. jenerasyona geçmek için son gün olan 31 Mart'ın esnek bir tarih olması nedeniyle, McLaren Racing, tedarikçiler WAE, Hankook ve Spark Racing Technology'den gelen FIA verilerine erişimi geciktirdi.

Bu durum bir güç aktarımı sağlamak için olası bir McLaren-Andretti ortaklığının üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyacağını düşünülüyor. Çalkantılı bir 2020'nin ardından McLaren, National Bank of Bahrain'den 150 milyon sterlinlik bir kredi aldı ve 185 milyon sterlinlik hissesini de ABD'li şirket MSP Sport Capital'e sattı.

Ancak Brown, yeni motor sporları dallarına katılmalarının, McLaren Grubu için sorun olmayacağını çünkü finansal olarak çok daha iyi bir durumda oldukları konusunda ısrarcıydı.

Brown, “McLaren Racing, finansal açıdan kesinlikle çok güçlü bir durumda.”

“Elbette, çok dikkatli davranmalı ve yatırım yaptığımız ya da para harcadığımız yerlerde bunun karşılığını almalıyız.”

“Fakat evet, finansal olarak iyi bir konumdayız ve bu da Formula 1’de rekabetçi olmamıza, IndyCar’a odaklanmamıza ve Extreme E’ye katılmamıza izin verdi.”

“McLaren Racing olarak şu anda çok güçlü ve heyecanlı bir dönemden geçiyoruz.” dedi.