McLaren, Formula E projesinden umutlu

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McLaren, Formula E'nin yeni sezonunda seride yer almaya başlayacak ve burada Nissan'ın güç ünitesini kullanacak.

İngiliz ekip, Mercedes-EQ Formula E Team'in varlıklarını satın aldı ve Formula E'ye bu şekilde dahil olmayı seçti. Bir bakıma son iki yılın en önemli takımının yerini ve varlıklarını almış oldular.

Bu, Formula E'nin Gen3 araçlarına geçtiği bir dönemde yaşanırken, takımın her iki sürücüsü de geçen yıla göre değişti. Böylelikle takım, McLaren adı altında geçen yıla göre çok farklı olacak.

McLaren Racing'in CEO'su Zack Brown, serideki ilk yıllarının başarılı geçmesini umuyor.

Brown, "Önümüzde büyük fırsatlar var. Mercedes sporu bırakmayı tercih etmiş olabilir fakat Gen3 araçlarına geçişle yeni bir dönem başlıyor."

"Şu anda bir tür sıfırdan başlangıç gibi bir şey olduğunu hissediyoruz. Elbette öğrenilecek çok şey var ama daha önce iki şampiyonluk kazanmış bir takımın satın alınması, Ian James'in yönettiği takımın korunması ve şampiyonluğun nasıl kazanılacağını bilen bir takımla birliktelik kurulması, iyi bir fırsat doğuracak."

"Eski Mercedes çalışanlarının artık birer McLaren çalışanı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Mercedes ile olan geçmişimiz göz önüne alındığında, McLaren ailesine katılmaları onlar için de iyi oldu. Tüm bu profesyonellerle çalışmaktan çok mutluyum, yarış takımımızı birlikte inşa ediyoruz."

Rene Rast, McLaren Fotoğraf: Andreas Beil

"Formula E'ye gelmeye karar verdik çünkü kısa süre önce serinin başarılı şekilde geliştiğini fark ettik. Taraftarlarımız ve partnerlerimiz bunu seviyor. Ayrıca çevreye gösterdiğimiz özen bizim için de çok önemli."

"Farklı yarış serilerine bakıyorum ve Formula 1'in IndyCar'dan, IndyCar'ın da Formula E'den öğreneceği çok şey olduğunu fark ediyorum. Bu açıdan farklı yarış serilerinde yer almanın bize pek çok şeyi deneme fırsatı verdiğini düşünüyorum."

"Formula 1 araçlarımızın renklerini değiştirmek ve Gulf şirketinin efsanevi renklerine bürünmek buna harika bir örnekti. F1'de bu çok sık olmaz, ancak örneğin NASCAR'da her zaman olur. Bunun güçlü bir etki yaratacağını düşündük ve taraftarlar da bunu takdir etti. Büyük yarış ailemiz ve kapsamlı motor sporları programımız, bize pek çok şey yapma imkanı veriyor."

"Yarış koltuğunda DTM şampiyonlukları kazanmış René Rast var. O tanınmış, deneyimli ve çok hızlı bir sürücü olarak biliniyor. Rene zaten Formula E'de yarışmıştı ve onunla sözleşme imzalamaktan mutluluk duyduk. Jake Hughes yedek sürücü olarak uzun süredir Mercedes ile çalışıyor ve Ian ile takım mühendislerini iyi tanıyor."

"Bir bakıma kendini kanıtlama şansını hak ediyor." dedi.