McLaren, Formula E takımı için Hughes ile anlaştı

Haberi dinle

Birmingham doğumlu sürücü gelecek sezon, 14 Ocak'ta Meksika'da; Nissan ortaklığında McLaren ile Formula E sürücüsü olarak ilk kez piste çıkacak.

Hughes, son iki sezonu Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'in yanında Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirdi ve McLaren'e geçiş sürecinde kadroda kalmaya devam ediyor.

Hughes, Formula 2'deki Van Amersfoort Racing koltuğundan, Formula E hedeflerine odaklanma arzusunu gerekçe göstererek vazgeçmişti.

Bunun öncesinde F2'de HWA ile bir kontratı vardı ve ayrıca, F3'te iki sezon boyunca Alman takımıyla yarıştı ve her iki durumda da şampiyonayı yedinci olarak bitirdi.

Hughes, “Her şeyden önce, böylesine prestijli bir markayı temsil etme şansı verildiği için ve McLaren Racing ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum, kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"Büyürken, McLaren yarışmaya başlamam için bana ilham veren takımlardan biriydi. Şimdi ise takımı Formula E'de temsil etmek tarif edilemez bir duygu."

"Açıkçası daha önce farklı bir rolde, bir Formula E takımında bulundum ve harika sonuçlar elde ettik. Bu ilişkiye sahip olmak güzel ve benden ne beklendiğini biliyorum."

“Yeni nesil bir otomobilin tanıtıldığı bir dönemde takıma gelmek beni heyecanlandırıyor. Özellikle 9. sezonda çaylak olmak iyi bir fırsat gibi geliyor. Harika bir yıl olacak ve önümdeki bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum!" dedi.

McLaren Formula E Photo by: McLaren

McLaren takım patronu Ian James, “Bu açıklamayı yapmamız uzun sürdü gibi hissediyorum."

"McLaren Racing'in Formula E'ye girişini ilk kez duyurduğumuz mayıs ayından bu yana, sürdürülebilir başarı için mümkün olan en iyi takımı ve yapıyı oluşturmak için yorulmadan çalışıyoruz."

“Önümüzdeki sezon René ve Jake ile birlikte çalışacağımız için heyecanlıyım. İkisi de inanılmaz yetenekli insanlar ve bence ikisi de takıma farklı şeyler katacak."

“Jake, daha önce yedek ve geliştirme sürücümüz olarak birlikte çalıştığımız heyecan verici bir yetenek. Yıllar geçtikçe, takım ve Jake iyi bir ilişki kurdular ve bu, onun yeteneğiyle birleştiğinde; bize bu sezon avantaj sağlayabilecek olan şey olacak."

"Jake'e 9. sezonda kendini kanıtlaması için bir şans verdik ve takım olarak onun hikayesinin, yetenek gelişiminin mükemmel bir örneği olduğuna inanıyoruz." dedi.

Takım, Brixworth'teki Mercedes Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları üssünden, McLaren olarak şampiyonadaki ilk sezonuna hazırlanacağı Bicester Heritage'daki bir tesise taşındı.

Ayrıca, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, şu anda Kızıldeniz kıyısında yapım aşamasında olan planlanan 'akıllı şehir'i teşvik etmek isteyen Neom'u isim sponsoru olarak kaydetti.