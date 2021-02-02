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Formula E / Son dakika

McLaren, bütçe sınırı olmadığı takdirde Formula E'ye katılmayacak

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McLaren, bütçe sınırı olmadığı takdirde Formula E'ye katılmayacak
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Yardımcı Editör: Luke Smith, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

McLaren Racing patronu Zak Brown, takımın şampiyonaya katılma seçeneğini kullanmaları için Formula E'de bir bütçe sınırına ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı.

McLaren geçen ay, daha hafif ve daha hızlı Gen3 araçlarının kullanıma başlayacağı 2022 sezonunda  Formula E'ye katılma opsiyonu sunan bir anlaşma imzalamıştı.

Seriden hem Audi hem de BMW'nin ayrılacağı biliniyor ve bundan ötürü şu anda İngiliz ekip için bir halihazırda bir boşluk var.

McLaren, ilerleyen süreçte FE'ye katılımın mümkün olup olmadığını görmek için bir iç değerlendirme yapacak ve ardından nihai kararını verecek.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, Motorsport.com'a verdiği demeçte, İngiliz ekibin harcamaların kısılması konusunda güvence istediğine dikkat çekti.

Brown "Bütçe sınırı bizim için zorunlu bir şey, çünkü bir yarış takımı/üreticisi olarak bir BMW, Mercedes veya bir Porsche gibi derinlemesine kaynaklara sahip değiliz. Burada X bütçemiz varsa ve insanlar çıtayı yükseltmeye devam ederse, fiyat Y olur."

"Geri dönüp 'ah, 15 milyon sterline daha ihtiyacım var' diyebilme lüksüm yok."

"Şampiyonluk için yarışabileceğimize ve oyunun kurallarının haksız yere değişmeyeceğine tamamen güvenmeliyiz."

"Duyduğum şeyden ve duyduğum rakamlardan çok memnunum. Ancak nihai bir karar vermeden önce hâlâ sonuçlandırılması gerekiyor."

"Bütçenin potansiyel olarak değiştiği bir şampiyonaya -herhangi bir şampiyonaya- girme kararı veremem." dedi.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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