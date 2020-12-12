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Formula E / Son dakika

McLaren, batarya anlaşmasının bitmesinin ardından Formula E'ye geçebilir

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McLaren, batarya anlaşmasının bitmesinin ardından Formula E'ye geçebilir
Ekleyen:
, Grand prix editor

McLaren, mevcut batarya anlaşmasının sona ermesinin ardından Formula E'ye geçmeyi değerlendiriyor.

2018 yılından beri McLaren Applied Technologies kapsamında Formula E Gen2 araçlarına batarya sistemi tedarik eden McLaren, mevcut batarya sözleşmesi sona erdiğinde yeni Gen3 otomobiliyle Formula E’ye giriş yapma ihtimalini değerlendiriyor. 2018 yılında başlayan anlaşmanın süresi 2022-23 Sezonu başında doluyor. 

Gen3 otomobillerinde ağırlığı 120 kg azaltıp ek olarak 350kW güç sunmayı hedefleyen batarya sözleşmesi için FIA bu yılın başlarında Williams Advanced Engineering ile anlaşmıştı.  

IndyCar gibi Formula 1’den başka yarış serilerinde de bulunan McLaren, gelecek seneler için FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Formula E’ye kapılarını açık bırakıyor. 

Cumartesi günkü demecinde 2022-23 Sezonu’nda Formula E’ye girmelerini izin verilmemesi üzerine açıklamalarda bulunan McLaren CEO’su Zak Brown: FIA’nın prosedürlerine göre Formula E’nin batarya tedarikçisi biz olduğumuz için, bir takım olarak seriye dahil olmamıza izin verilmiyor.” 

“2023’te yeni nesil otomobilin gelmesi ve bizim batarya tedarikçisi olmamamız nedeniyle Formula E ilginç bulduğumuz bir seri. Böylece daha yakından ilgilenmeye başladığımızı söyleyebilirim.” 

2019-20 Sezonu’ndan beri 12 takım bulunan Formula E’de BMW ve Audi’nin 7. Sezon’un ardından bu seriden çekileceklerini açıklamalarıyla iki takımlık boşluk oluşacak.

Autosport / Motorsport tarafından bu durumun bir ikaz mı yoksa bir fırsat mı olduğuna dair soruya Brown, bu durumun her ikisini de içerdiğini söyledi: “Herhangi boş bir yer yoktu, şimdi böyle olması bu yüzden olumlu çünkü bir fırsat yaratıyor.” 

“Takımlar ve üreticiler bir seriden çekiliyorsa bunun sebebini sormalısınız. Audi aracı LMDh’de kullanacaklarını açıkladı. Aynı aileden oldukları Porsche Formula’de kalacak ve Audi başka şeyler yapacak, belki de stratejileri budur.” 

“10 takıma sahip olmak bir güç göstergesi. Bunu daha çok bir fırsat olarak görüyorum ve üretici desteği gibi derin bir konu hakkında da endişelenmiyorum.” 

“Ama ayrılık nedenlerinin daha da derinine inmemiz gerekiyor.” 

2020 sezonunda IndyCar'tam zamanlı olarak dönen McLaren, Arrow McLaren SP'yi oluşturmak için Schmidt Peterson Motorsports'la ortaklık kurdu.

WEC veya Formula E’ye olası bir girişin Formula 1’i etkilemeyeceğini söyleyen Brown: “Bu iki seri dikkatimizi çekiyor ama attığımız adımların F1 çabamıza zarar vermeyeceğinden de emin olmak istiyoruz.” 

IndyCar’da bir araya geldik ve 2019’daki sarsıntılı başlangıcın ardından gayet başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Baktığımız şey bu ikisi.” 

IndyCar’da sahip olduğumuz kriterlerle aynı: Rekabetçi olup olamayacağımızı, finansal olarak sürdürülebilirliğini ve markamıza uygun olup olmadığını düşünüyoruz.” 

“Her iki serinin de bu kutucuklara tik attığını düşünüyorum. Eğer bu ikisini yapacaksak bu, bunları nasıl zamanlayacağımızla ilgili olacak.” dedi. 

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar McLaren
Editör Luke Smith

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