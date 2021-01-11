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Formula E / Son dakika

McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor

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McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

McLaren Racing, seri yönetimiyle 2022/23 sezonuyla birlikte Formula E'de yarışmalarını garanti edecek bir kontrat imzaladı.

Anlaşma, McLaren'ın seride yarışacağını kesin olarak garanti etmiyor, ancak 8 F1 şampiyonluğu bulunan İngiliz ekibe elektrikli yarış serisine katılma hakkı veriyor. Yani McLaren, istemesi halinde bu hakkı kullanarak seriye adım atabilecek.

Hem Audi hem de BMW, bu yılın ardından Formula E'den çekilme kararı almıştı ve bundan ötürü griddeki takım sayısının 10'a düşeceği biliniyor.

Mercedes de daha önce Formula E'ye katılma kararı aldığında McLaren'la benzer bir yol izlemişti. Başlangıçta Formula E'ye geçiş için kontrat imzalayan Mercedes, daha sonra HWA Racelab ekibinin yerini alarak seriye dahil olmuştu.

FE CEO'su Jamie Reigle Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bu anlaşma, şampiyonaya duyulan güvenin bir göstergesi."

"Önümüzdeki aylarda bununla ilgili çalışma ve değerlendirme yapacaklar. Ardından bir karar verecekler."

“Şu an opsiyon aşamasındayız ve resmi aşamaya getirmemiz halinde bunun son derece heyecan verici olacağını düşünüyorum."

FE eş kurucusu ve başkanı Alejandro Agag, "Bu anlaşma, sporumuzun devam eden etkisinin bir kanıtı. Motor sporlarındaki en ünlü markalardan bazıları zaten Formula E'de yarışıyor ve şimdi McLaren Racing'in Formula E'ye katılma kararını değerlendirmesi, bizim için gerçekten heyecan verici." dedi.

Formula E, 2022/23 sezonuyla beraber Gen3 araçlarına geçmeye hazırlanıyor. Bu araçlar, mevcut versiyona kıyasla 120 kg daha hafif ve 350 kW'a kadar güç artışı sağlayacak.

Zak Brown, geçen ay yaptığı açıklamada McLaren'ın bu dönemde yarışmaya ilgi gösterdiğini doğrulamıştı.

Woking merkezli ekip, Brown'un göreve başlamasının ardından diğer serilerdeki varlığını artırmaya başladı. İngiliz ekibin IndyCar'da Arrow Schmidt Peterson Motorsport ile anlaşması bulunuyor.

Aynı zamanda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar'ın yeni ortak sınıfı LMDh'ye katılımı da gözden geçiriyorlar.

Brown, "Bir süredir Formula E'yi yakından takip ediyoruz ve hem serinin ilerleyişini hem de gelecekteki yönünü seyrediyoruz." derken, bu anlaşmayla beraber seriye katılıp katılmama konusunda daha fazla zamana sahip olacaklarını belirtti.

McLaren, Gen2 araçlarının kullanıldığı son dört yılda FE'nin tek batarya tedarikçisiydi ancak Gen3 araçlarının gelişiyle beraber bu görevi Williams Advanced Engineering üstlenecek.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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