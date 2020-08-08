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Formula E / Berlin ePrix III / Son dakika

Massa, "tutarsız" Formula E hakemlerini eleştirdi

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Massa, "tutarsız" Formula E hakemlerini eleştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
8 Ağu 2020 00:00

Felipe Massa, Formula E'deki hakemlerin tutarsız davranışlarını anlayamadığını söyledi ve takımı Venturi'yi strateji nedeniyle eleştirdi.

Formula 1'de 11 kez kazanan Massa, Berlin'deki 3. yarışta Lucas di Grassi'nin spin atmasına neden olduğu gerekçesiyle pitten geçme cezası aldı.

Di Grassi 1. virajda dış çizgiden atak yaparak geçmeye çalıştı. Buna rağmen iç tarafta yer alan Massa'nın üzerine doğru sürdü ve ikili 10. sıra için mücadele ederken temas yaşadı. Çok benzer bir olay, Çarşamba günkü yarışta yine di Grassi ve Jean Eric Vergne arasında son turlarda yaşanmıştı ve Audi sürücüsü o olayda ceza almamıştı.

Pitten geçme cezası öncesinde 6. sırada bulunan Massa, "Savaşıyordum. İç taraftaydım ve Di Grassi beni o şekilde geçmeye çalıştı. Onun üzerine ben sürmedim. Dürüst olmak gerekirse bunun için neden ceza aldığımı bilmiyorum."

"Ondan yanlış bir şey yapmış olma ihtimalime karşı özür bile diledim ancak yanlış bir şey yaptığımdan emin değilim. Birkaç yarış önce onun yaptıklarına bakarsak, bu tutarsız bir karar. FE'deki sıkıntı bu, kararlar tutarsız." dedi.

 

Brezilyalı sürücü ayrıca güvenlik aracından sonraki stratejilerinin kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Güvenlik aracıyla yarışta 40 yerine 35 tur kaldığı Massa'ya bildirildi. Massa, takımının enerji tüketimini buna göre doğru hesaplamadığını söyledi.

Massa, "Takım olarak da yanlış strateji uyguladık. Sarı bayrakların ardından geriye 35 tur kaldı. Sarı bayrakların ardından zorluyordum ve atak modunu kullandım. Ardından bir anda takım 36 tur kaldığını fark ettiği, bu yüzden bir tur daha atmam gerekti."

"Yarıştaki stratejimiz de iyi değildi. Pitten geçme cezası aldım. Bugünkü stratejide doğru yol izlemediğimizi hayal edebilirsiniz."

"Daha iyi bir strateji için neler yapmamız gerektiğini anlamalıyız."

Di Grassi, temasta kendisini savundu: "Burnuyla arka tekerleğe vurarak spin attırdı. Kurallar çok açık. Birisine arkadan spin attırırsanız, pitten geçme cezası alırsınız."

"Bu açıdan yarış direktörü doğru şeyi yaptı. Massa'nın bunu yapmasına gerek yoktu çünkü atak modundaydım. Bu tip durumlarda stratejik açıdan pilotun geçmesine izin verirsiniz ve atak moduyla yeniden geçmeye çalışırsınız. Durduk yere mücadele etmezsiniz."

"Bunu yaparsanız ya aşırı enerji tüketirsiniz ya da kazaya sebep olursunuz. Bu da iki pilotun yarışını mahveder." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Berlin ePrix III
Pilotlar Felipe Massa Şimdi al
Editör Matt Kew

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