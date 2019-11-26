Massa starttaki hatasını açıklayamıyor

2. yarış için 16. sırayı kazanan Massa, Jean Eric Vergne'nin gridin arkasına düşmesinin ardından bir pozisyon kazanmıştı.

Formasyon turunun ardından Vergne'nin aldığı cezayı unutan ve sağ taraftan başlayacağını düşünen Massa, eski pozisyonuna girdi ve oradan başladı.

İyi bir başlangıç yapan Massa, 7. sıraya kadar yükseldi ancak ardından pitten geçme cezası almasıyla tüm kazancını kaybetti. Massa'nın talihsizliği, pit alanında hız limitini aşmasıyla daha da arttı ve bu olay sonucunda yarışın ardından 24 sn cezası daha aldı.

Motorsport.com'a konuşan Massa, "Yarış harika gidiyordu. Birçok aracı geçebildim. 15. sıradan başlamama rağmen iyi performansla 7. sıraya kadar yükseldim. Doğru zamanda birçok kişiyi geçmeyi başardım."

"Her şey benim için iyi gidiyordu ancak ardından start nedeniyle pitten geçmem gerektiği mesajını aldım."

"Tamamen anlıyorum. Sağ taraftan başladım ve soldan başlamam gerekiyordu. Bunu neden yaptığıma dair bir fikrim yok."

"Dürüst olmam gerekirse, normalde 16. sıradan başlayacaktım ancak starttan önce bir sıra verdiler. Buna karşı zihnimde sağ taraftan başlamam gerektiği yer alıyordu."

"Griddeki çizgimde durduğumda yanımda kimse yoktu!" dedi.

Massa, Suudi Arabistan'da puan kazanamayan tek Mercedes güç üniteli pilottu. Massa'nın takımı Venturi, Mercedes ünitesi kullanıyor.

Massa, "Olanlar nedeniyle çok üzgünüm. Tabii ki benim hatamdı. Yarışın gidişi olumluydu ancak sonunda olanlar sinir bozucu oldu. Yarışta çok fazla puanı kaybetmiş olduk."

"Performansımız ortadaydı. Rekabetçi olmayı başardık ancak ne yazık ki almamız gereken sonucu alamadık." dedi.