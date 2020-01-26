Massa: "Santiago en kötü yarışlarımdan biriydi"

Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Massa, Santiago'daki sıralama turlarında güçlü bir performans ortaya koymuş ve Super Pole bölümüne kalıp dördüncü olmuştu.

Ancak Massa yarışta takım arkadaşı Edoardo Mortara ile birkaç kez yer değiştirdi ve onu geçmeye çalışırken de geriye düştü.

Massa o noktada duvara çarpmamak adına elinden geleni yapmak zorunda kaldı ve kaybettiği sıraların ardından, daha da geriye düşmekten kurtulamadı.

Sonuç olarak yarışı puan barajı içerisinde bitirdi ancak sadece birkaç puanla yetindi.

Mortara ile ilgili soruya yanıt veren Massa, Motorsport.com’a şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, bugün yarış esnasında pek çok küçük sürpriz vardı ve onlardan biri de buydu. Çıkardığım en kötü yarışlardan biri olabilir çünkü çok fazla pozisyon kaybettim. Kesinlikle bir takım olarak daha verimli çalışmamız gerekiyor ve bunun olacağına eminim. Aldığımız puanları ve diğer şeyleri düşündüğümüzde, bence bizim için gerçekten iyi değildi."

Mortara da daha iyi bir iş yapmalarını gerektiğini kabul etti.

"Çok iyi değildi ve bence özellikle bu noktada biraz daha dikkatli olmalıyız. Her zamanki gibi, atak modum vardı ve birbirimize yardım etmeliydik. Gün sinir bozucu şekilde sona erdi, sadece nerede olduğumuzu anlamaya çalışmalıyız. Neden rekabetçi değildik? Nerelerde daha iyi olabilirdik? Gelişmek zorundayız.”

Daha önce Massa ile Williams’ta çalışan Venturi takım patronu Susie Wolff, "Santiago 'neler olabilirdi?' diye hatırladığımız bir yarış olarak kalacak. Pistteki bir dizi olay, yarışı bizim için daha da kötüleştirdi. Bu hafta sonu en iyisini yapamamış olmamız çok yazık." dedi.

Çeviri: İnci Beğen