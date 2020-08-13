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Formula E / Son dakika

Massa, final yarışının ardından Venturi'den ayrıldı!

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Massa, final yarışının ardından Venturi'den ayrıldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ağu 2020 18:31

Venturi, 2019-20 Formula E sezonunun Berlin'deki final yarışından dakikalar sonra Felipe Massa'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Massa, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne tarafından kazanılan son yarışı 16. sırada tamamladı ve Venturi, podyum prosedürü başlamadan önce eski Sauber, Ferrari ve Williams F1 sürücüsünün takımdan ayrılacağını açıkladı.

39 yaşındaki sürücü, üç yıllık anlaşmasının sona ermesinden bir yıl önce takımdan ayrıldı ve 2018-19'daki çaylak sezonunda 15. olurken, bu sezon 22. oldu.

En iyi FE sonucu, 2019 Monaco E-Prix'sinde aldığı üçüncülüktü.

Massa, "Takımdan ayrılmak kolay bir karar değil. Birlikte güzel anılara sahip olduk ve bu fırsat bana, alıştığımdan tamamen farklı bir şey yapma ve öğrenme fırsatı verdi. Bu yüzden bana inandıkları için [Venturi başkanı] Gildo [Pastor] ve [takım patronu ] Susie'ye teşekkür etmek istiyorum."

"Monako'nun tek motor sporları ekibinin bir parçası olmak benim için bir onurdu ve onları Monako E-Prix'sinde, podyumda temsil etmek benim için kesinlikle harikaydı. Geçtiğimiz iki sezon hepimiz için büyük bir öğrenme süreciydi ve maalesef çeşitli nedenlerden dolayı umduğumuz şeyi tam olarak başaramadık."

"Buna rağmen, çok eğlenceliydi ve takıma gelecek için en iyisini diliyorum. Gelecek planlarımı zamanı geldiğinde duyurmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Wolff, “Felipe takıma çok şey kattı ve takımı ileriye taşımamıza yardımcı oldu. Felipe'ye büyük saygım var. Onunla tekrar çalışmak  büyük bir zevkti ve ona gelecek için en iyisini diliyorum." dedi.

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Seri Formula E
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Editör Alex Kalinauckas

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