Maserati, yeni Formula E sezonu için Daruvala ve Günther ile anlaştı

Daruvala, geride kalan yılda Mahindra'nın resmi yedek sürücüsü olarak Gen3 aracını denemiş ve Berlin'deki çaylak testinin yanı sıra Roma'daki antrenman seansında da piste çıkmıştı.

MP Motorsport ile Formula 2'de dört sezon geçiren ve dört galibiyet elde eden Daruvala, Edoardo Mortara'nın yerine Maserati'ye katılacağını doğruladı.

24 yaşındaki sürücü, "Bir yarış pilotu olarak pistlere çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kenarda olmak istemezsiniz, aracın içinde olmak ve sürüş yapmak istersiniz."

"Formula E şimdiye kadar mücadele ettiğim diğer tüm alt kategorilerden çok farklı, dolayısıyla öğrenmem gereken çok şey vardı."

"Aslında sezon boyunca [yedek sürücü olarak] kenarda olmak bence oldukça iyiydi. Perde arkasında çok şey öğrendim."

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Sanırım herkes Mahindra'nın yedek sürücüsü olduğum için oraya gideceğimi düşünüyordu ama ben her zaman kendim için en iyisini isteyen bir sürücü oldum. Menajerlerim de benim için en iyisini istiyor ve Maserati'de bu fırsatı yakaladık."

"Benim için çok önemli bir anlaşma çünkü bu gerçekten çok büyük bir marka. Çok büyük bir geçmişe sahipler." dedi.

Daruvala önümüzdeki sezonda Guenther'in takım arkadaşı olacak. 26 yaşındaki Alman pilot geçen sezon katıldığı Maserati MSG ile ikinci sezonunu geçirecek.

Alman pilot, geçen yıl bir galibiyet ve üç podyum alarak sürücüler şampiyonasında yedinci oldu.

Bu duyuruyla, sürücü kadrosunu henüz teyit etmeyen sadece iki Formula E takımı kaldı.

DS Penske'nin sürücü kadrosunu bu hafta içinde açıklaması beklenirken, Abt Cupra da gelecek sezon yarışacağı isimleri henüz teyit etmedi.