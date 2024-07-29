Maserati MSG, Vandoorne ve Hughes ile anlaştı!

İtalyan ekip, Stoffel Vandoorne ve Jake Hughes'un 2024/25 sezonunda Maserati MSG Formula E takımı için yarışacağını doğruladı.

Maserati MSG, geçen cuma günü bu yılki sürücüleri Maximilian Guenther ve Jehan Daruvala ile yollarını ayıracağını duyurmuştu. Vandoorne'nin DS Penske'den ayrılışı da aynı gün doğrulandı.

2021/22 Formula E şampiyonu, Stellantis ailesi içinde kalacak ve DS Penske'den Maserati MSG'ye geçecek, bu beklenen bir hamleydi ve pazartesi günü doğrulandı.

Belçikalı sürücü, DS Penske'de iki kez şampiyon olan takım arkadaşı Jean-Eric Vergne'nin hızına ayak uydurmakta zorlanarak iki yıl içinde sadece bir kez podyumda bitirebildi.

Vandoorne, "Maserati MSG Racing'e katılmaktan çok mutluyum ve motor sporlarında böyle ikonik bir markayla ilişkilendirilmekten gurur duyuyorum."

"Takımla çalışmaya başlamak için heyecanlıyım. Doğrudan onlarla çalışmamış olsam da hem DS Penske'deki zamanımdan hem de Mercedes ile Venturi ile güç ünitesini paylaştığımız zamandan takımı iyi tanıyorum.”

"Onlar harika bir grup insan, çok yetenekli ve kararlılar, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Umarım birlikte çok başarı elde eder ve zaferler ve şampiyonluklar için mücadele ederiz." dedi.

Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, leads Jake Hughes, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Hughes, McLaren ile geçirdiği son iki sezonun ardından İtalyan ekibe katılıyor ve bu süre zarfında alarak etkileyici bir tek tur hızı sergileyerek dört pole pozisyonu ve bu yıl Şanghay'da ilk Formula E podyumunu kazandı.

30 yaşındaki Britanyalı, tamamen elektrikli şampiyonada yarışmadan önce, Maserati takımının önceki hali olan Venturi için yedek sürücüydü.

Hughes, "Maserati MSG Racing'e katılmaktan çok mutluyum. Takımın Formula E'nin kurucu takımlarından biri olarak elde ettiği başarılar kendiliğinden konuşuyor."

"Kişisel olarak, daha önce takımla çalıştım, bu yüzden onları iyi tanıyorum ve gerçekten geri dönmeyi dört gözle bekliyorum.”

"Sezon henüz yeni bitmiş olsa da HQ'ya Monako'ya gitmek, mühendislerle çalışmaya başlamak, simülatöre geçmek ve 11. sezon için hazırlıklarımıza başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum.”

"Bu, kariyerimde heyecan verici yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor ve daha iyi şeylerin olacağını da biliyorum."