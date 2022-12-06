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Formula E Haberler

Maserati, Formula E'de yarışacağı ilk aracı tanıttı

Maserati MSG takımı, önümüzdeki sezon Formula E'de yarışacağı yeni Tipo Folgore aracının renk düzenini tanıttı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Maserati, Formula E'de yarışacağı ilk aracı tanıttı
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İkonik İtalyan marka, bu yılın başlarında Gen3 döneminde Venturi'nin yerini alarak Formula E'ye gireceğini açıklamıştı.

Maserati, Formula E'ye adım atmasıyla, motor sporlarındaki 60 yıllık hasretine son verecek ve pistlere dönüş yapacak.

Maserati MSG takımı, 2023 sezonunda Edoardo Mortara ve Maximilian Gunther ile yarışacak.

Salı günü Modena'da düzenlenen lansman etkinliğinde Maserati, önümüzdeki hafta Valensiya'da yapılacak sezon öncesi testlerinde ilk kez piste çıkacak olan yeni aracını tanıttı.

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
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Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
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Fotoğraf: Maserati Media Center

Takımdan yapılan açıklamada, "Maserati MSG Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 9. Sezonunda yarışacak olan Maserati Tipo Folgore Gen3'ün (Maserati tarihindeki ilk tamamen elektrikli yarış aracı) renk düzenini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyor." denildi.

Araç büyük oranda mavi renklerden oluşurken, buna siyah ve beyaz eşlik ediyor.

Yeni nesil Formula E araçları, Gen2 dönemine göre çok daha güçlü olacak. Araç toplamda 600kW güç üretirken, arka aksta fren yer almayacak.

Maserati, yeni sezon için Formula E şampiyonu Nyck de Vries ile görüşme halindeydi ancak Hollandalı pilot, AlphaTauri ile F1'e geçince anlaşma gerçekleşmedi.

İtalyan üretici, Audi, BMW ve son olarak Mercedes'in spordan çekildiği bir dönemde Formula E'ye adım atacak.

Şu anda seride Jaguar, Porsche, DS ve Nissan gibi büyük markalar yer alıyor.

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
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Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
2/9

Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
3/9

Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
4/9

Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
5/9

Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
6/9

Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
7/9

Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
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Fotoğraf: Maserati Media Center

Maserati MSG Racing livery
Maserati MSG Racing livery
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Fotoğraf: Maserati Media Center

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