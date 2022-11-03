Maserati, 2022-23 Formula E sezonu için Guenther ve Mortara ile anlaştı

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Maserati, ocak ayında 2022-2023 sezonundan itibaren fabrika takımıyla Formula E'de yarışacağını duyurdu. Bu, yeni ve daha güçlü Gen3 araçların piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geliyor.

İtalyan otomobil üreticisi, geçen sezon takımlar şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Venturi'nin yerini alacak. Geçen sezon takımın yarış pilotları Lucas di Grassi ve Edoardo Mortara olmuştu. Di Grassi'nin önümüzdeki Formula E sezonunda Mahindra için yarışacağı zaten biliniyordu ancak Mortara'nın planlarının nasıl olacağı belirsizdi.

Perşembe günü Maserati, resmi açıklamada bulundu ve gelecek yılki sürücü kadrosunu doğruladı. Mortara, artık Maserati MSG Racing olarak adlandırılacak olan takımda kalmaya devam edecek. İtalyan kökenli İsviçreli sürücü, 2021-2022'de dört galibiyet aldı ve başarılı bir yılı geride bıraktı.

Yeni sezonda takım arkadaşı Maximilian Günther olacak. Alman pilot geçen sezon sadece altı puan toplayabildi ancak geçmişte BMW Andretti ile üç Formula E yarışı kazanmayı başardı.

Mortara, "Seride yarışmaya başladığım günden bu yana takım benim evim oldu ve kariyerime böyle çalışkan ve yetenekli insanlardan oluşan bir takımla devam edeceğim için çok mutluyum."

"Geçtiğimiz beş sezon kariyerimin en iyi sezonlarından bazılarıydı ve bu süreçte altı galibiyet, 13 podyum ve bir şampiyona ikinciliği kazandım. Yani Gen3 döneminde mevcut başarımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"İsviçreli bir İtalyan olarak Maserati markasını uluslararası arenada yeniden temsil etmek onur verici. Max ile çalışmayı da sabırsızlıkla bekliyorum, kendisi gelecek vadeden bir Formula E sürücüsü."

Guenther şunları ekledi: "Serinin 9. sezonu öncesinde Edo ile birlikte Maserati MSG Racing ailesine katılmaktan gurur duyuyorum. Takıma ve son sezonlardaki başarılarına büyük hayranlık duyuyorum - yenilmeleri zor ve şu anki şampiyona ikinciliği statüsünü de sonuna kadar hak ediyorlar."

"MSG Racing ortaklığıyla Maserati markasının pistlere dönüşünün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve birlikte gerçekten harika şeyler başarmayı bekliyorum."

"Edo ile ilk olarak 2016 yılında tanıştım ve benzer bir düşünce yapısına sahibiz: ikimiz de çok detaycı ve başarı odaklıyız. Pistte ve pist dışında her zaman karşılıklı saygıya dayalı iyi bir ilişkimiz oldu."

"Harika bir takım olacağımıza inanıyorum ve birlikte maksimum performans göstereceğimizi biliyorum. Bu heyecan verici maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum."

Davide Grasso, CEO Maserati, Alejandro Agag, CEO Formula E Photo by: Maserati Media Center