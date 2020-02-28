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Formula E / Marakeş ePrix / Antrenman raporu

Markeş E-Prix 1. antrenman: Da Costa hızlı başladı

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Markeş E-Prix 1. antrenman: Da Costa hızlı başladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Şub 2020 19:22

Antonio Felix da Costa, Marakeş'te gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde ilk antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Marakeş'te hafta sonu heyecan 45 dakikalık ilk antrenman seansıyla başladı ve her zaman olduğu gibi sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktı.

İlk dakikalarda liderlik 1:22.586 yapan Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein'daydı. Ancak pist sürekli olarak gelişti ve Sebastian Buemi 1:21.843 yaptı.

Maximilian Günther, BMW ile en iyi dereceyi 1:21.328'e çekerken, Virgin Racing sürücüsü Sam Bird 1:21.192 yaptı.

Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa 1:20.807 yapıp liderliği alırken, son bölümde dereceler 1:20'nin ve hatta 1:19'un da altına indi.

Son beş dakikaya 1:18.725 yapan Günther lider girdi ve bitime bir dakika kala Mitch Evans 1:17.966 ile liderliği devraldı.

Son saniyelerde Da Costa 1:17.863 yaptı ve seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. Evans sadece 0.103 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Günther 0.199 saniye geride üçüncü oldu.

Bu üçlüyü Nissan'dan Oliver Rowland ve Audi'den Lucas di Grassi takip etti.

Sam Bird'ün altıncı olduğu seansta Sebastien Buemi yedinci, Daniel Abt sekizinci ve Jerome D'Ambrosio dokuzuncu oldu.

İlk onu Robin Frijns tamamladı. Wehrlein 11. sırada kendisine yer bulurken, Porsche sürücüsü Andre Lotterer 12. oldu.

BMW'den Alexander Sims ancak 13. olabilirken, Brendon Hartley de ancak 17. olabildi.

Mercedes sürücüleri seans boyunca geride kaldılar.

Nyck de Vris 19. olabilirken, takım arkadaşı Stoffel Vandoorne 23. oldu.

Felipe Massa ise Venturi ile ancak 21. olabildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Marakeş ePrix
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Antonio Felix da Costa , Maximilian Gunther , Mitch Evans
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Marakeş ePrix

Marakeş ePrix

27 Şub - 29 Şub
FP2 Başlangıç:
11 Saat
:
32 Dakika
:
29 Saniye
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