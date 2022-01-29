Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Vandoorne, atak modunda hata yaptığını kabul ediyor Sonraki / Dennis: "De Vries'ın beni startta geçeceğini biiyordum"
Formula E Haberler

Marko, Formula E'yi bir "isim sahtekarlığı" olarak görüyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un "isim sahtekârlığı" olarak gördüğü Formula E'ye katılmayacağını söyledi.

Marko, Formula E'yi bir "isim sahtekarlığı" olarak görüyor
Haberi dinle

Red Bull şu anda Formula 1'deki en büyük takımlardan birisi ve geçen yıl sürücüler şampiyonluğunu kazanmayı başardılar.

Bu açıdan Red Bull'un farklı serilerde yer alıp almayacağı her zaman tartışılıyor ve sık sık adları Formula E ile anılıyor.

Fakat DTM'de, MotoGP'de, WRC'de ve diğer çeşitli motor sporları serilerinde önemli sponsorluk anlaşmaları bulunan Red Bull, Formula E'ye hiçbir zaman ilk göstermedi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bunun yakın zamanda değişmeyeceğini ve seriye hiçbir şekilde girmeyi düşünmediklerini söyledi.

Marko'ya göre seri, isim sahtekarlığı yapıyor çünkü araçta kullanılan bataryaları şarj etmek için büyük dizel jeneratörler kullanılıyor.

Autorevue dergisine konuşan Marko, bu konuda şöyle diyor: "Birçok kişi bizi oraya getirmeye çalıştı fakat tek bir yarışı ziyaret etmek benim için yeterliydi."

"Onlara çok net bir şekilde 'hayır, gelmeyeceğiz' dedik."

"Formula E'de bunun aslında bir isim sahtekarlığı olduğunu anladım."

"Uruguay'daki yarışı seyrettim ve sonrasında bu devasa dizel jeneratörleri gördüm."

Marko, Uruguay'da düzenlenen Punda del Este E-Prix'sini seyretmeye gitmişti ve kullandıkları jeneratörler nedeniyle isim sahtekarlığı yapıldığını düşündü.

Araçların bataryalarını şarj etmek için yakıt gerekiyor ve Marko bunun dizel olduğunu iddia ediyor. Ancak Formula E, bunun için gliserin&şeker alkolünden oluşan özel bir karışım kullanıyor.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, at the start

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Vandoorne, atak modunda hata yaptığını kabul ediyor
Önceki haber

Vandoorne, atak modunda hata yaptığını kabul ediyor
Sonraki haber

Dennis: "De Vries'ın beni startta geçeceğini biiyordum"

Dennis: "De Vries'ın beni startta geçeceğini biiyordum"
Yorumları görüntüle

Son Haberler

De Vries, 9 sıra kaybettiği Diriye E-Prix'de nelerin yanlış gittiğini açıkladı
Formula E Formula E

De Vries, 9 sıra kaybettiği Diriye E-Prix'de nelerin yanlış gittiğini açıkladı

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"
Formula E Formula E

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı
Formula E Formula E

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda
Formula E Formula E

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.