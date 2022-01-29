Marko, Formula E'yi bir "isim sahtekarlığı" olarak görüyor

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Red Bull şu anda Formula 1'deki en büyük takımlardan birisi ve geçen yıl sürücüler şampiyonluğunu kazanmayı başardılar.

Bu açıdan Red Bull'un farklı serilerde yer alıp almayacağı her zaman tartışılıyor ve sık sık adları Formula E ile anılıyor.

Fakat DTM'de, MotoGP'de, WRC'de ve diğer çeşitli motor sporları serilerinde önemli sponsorluk anlaşmaları bulunan Red Bull, Formula E'ye hiçbir zaman ilk göstermedi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bunun yakın zamanda değişmeyeceğini ve seriye hiçbir şekilde girmeyi düşünmediklerini söyledi.

Marko'ya göre seri, isim sahtekarlığı yapıyor çünkü araçta kullanılan bataryaları şarj etmek için büyük dizel jeneratörler kullanılıyor.

Autorevue dergisine konuşan Marko, bu konuda şöyle diyor: "Birçok kişi bizi oraya getirmeye çalıştı fakat tek bir yarışı ziyaret etmek benim için yeterliydi."

"Onlara çok net bir şekilde 'hayır, gelmeyeceğiz' dedik."

"Formula E'de bunun aslında bir isim sahtekarlığı olduğunu anladım."

"Uruguay'daki yarışı seyrettim ve sonrasında bu devasa dizel jeneratörleri gördüm."

Marko, Uruguay'da düzenlenen Punda del Este E-Prix'sini seyretmeye gitmişti ve kullandıkları jeneratörler nedeniyle isim sahtekarlığı yapıldığını düşündü.

Araçların bataryalarını şarj etmek için yakıt gerekiyor ve Marko bunun dizel olduğunu iddia ediyor. Ancak Formula E, bunun için gliserin&şeker alkolünden oluşan özel bir karışım kullanıyor.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, at the start Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images