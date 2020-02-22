Marakeş FE test kadroları belli oldu

DTM sürücüleri Lucas Auer ve Dani Juncadella, spor araç sürücüsü Pipo Derani ve Filipe Albuquerque ve Carlin IndyCar sürücüsü Sergio Sette Camara, yarış sonrası 1 Mart’ta gerçekleştirilecek olan test için doğrulanan son sürücüler arasında yer aldılar.

Super Formula’da bir yıl geçirdikten sonra BMW ile DTM’e dönecek olan Auer, Alman markayı Marakeş’te geçen senenin Indy Pro 2000 şampiyonu Kyle Kirkwood ile birlikte temsil edecek. Kirkwood bu sene Andretti Autosport ile Indy Lights’ta mücadele edecek.

DTM sürücüsü Juncadella ve FIA F3 sürücüsü Jake Hughes ise diğer bir Alman marka Mercedes’te sürüş yapacak. Hughes, F3’te Mercedes’in ortağı HWA ile mücadele ediyor.

Derani, Mahindra direksiyonuna geçecekken, onun IMSA’dan takım arkadaşı Albuquerque ise DS Techeetah’ta yer alacak. Her ikisinin takım arkadaşları ise takımların gelişim sürücüleri Sam Dejonghe ve James Rossiter olacak.

Bu sene Felipe Nasr ile birlikte bir IndyCar koltuğunu paylaşacak olan Sette Camara, Joel Eriksson ile birlikte Dragon’la teste katılacak.

Super Formula şampiyonu Nick Cassidy (Virgin), W Series şampiyonu Jamie Chadwick (Jaguar), bir başka W Series sürücüsü Alice Powell (Virgin) ve IMSA sürücüsü Frederic Makowiecki (Porsche) de teste katılacak olan isimler arasında yer alıyor.

Marakeş çaylak testi kadroları: