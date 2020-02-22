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Formula E / Son dakika

Marakeş FE test kadroları belli oldu

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Marakeş FE test kadroları belli oldu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Şub 2020 16:25

Gelecek ay Marakeş’te gerçekleştirilecek olan Formula E çaylak testinde yer alacak sürücüler belli oldu.

DTM sürücüleri Lucas Auer ve Dani Juncadella, spor araç sürücüsü Pipo Derani ve Filipe Albuquerque ve Carlin IndyCar sürücüsü Sergio Sette Camara, yarış sonrası 1 Mart’ta gerçekleştirilecek olan test için doğrulanan son sürücüler arasında yer aldılar.

Super Formula’da bir yıl geçirdikten sonra BMW ile DTM’e dönecek olan Auer, Alman markayı Marakeş’te geçen senenin Indy Pro 2000 şampiyonu Kyle Kirkwood ile birlikte temsil edecek. Kirkwood bu sene Andretti Autosport ile Indy Lights’ta mücadele edecek.

DTM sürücüsü Juncadella ve FIA F3 sürücüsü Jake Hughes ise diğer bir Alman marka Mercedes’te sürüş yapacak. Hughes, F3’te Mercedes’in ortağı HWA ile mücadele ediyor.

Derani, Mahindra direksiyonuna geçecekken, onun IMSA’dan takım arkadaşı Albuquerque ise DS Techeetah’ta yer alacak. Her ikisinin takım arkadaşları ise takımların gelişim sürücüleri Sam Dejonghe ve James Rossiter olacak.

Bu sene Felipe Nasr ile birlikte bir IndyCar koltuğunu paylaşacak olan Sette Camara, Joel Eriksson ile birlikte Dragon’la teste katılacak.

Super Formula şampiyonu Nick Cassidy (Virgin), W Series şampiyonu Jamie Chadwick (Jaguar), bir başka W Series sürücüsü Alice Powell (Virgin) ve IMSA sürücüsü Frederic Makowiecki (Porsche) de teste katılacak olan isimler arasında yer alıyor.

Marakeş çaylak testi kadroları:

Takım Sürücüler
DS Techeetah

United Kingdom James Rossiter

Portugal Filipe Albuquerque
Audi

South Africa Kelvin van der Linde

Italy Luca Drudi
Envision Virgin

United Kingdom Alice Powell

New Zealand Nick Cassidy
Nissan e.dams

United Kingdom Jann Mardenborough

Japan Mitsunori Takaboshi
BMW Andretti

Austria Lucas Auer

United States Kyle Kirkwood
Mahindra

Brazil Pipo Derani

Belgium Sam Dejonghe
Jaguar

United Kingdom Jamie Chadwick

France Sacha Fenestraz
Venturi

France Norman Nato

Monaco Arthur Leclerc
Mercedes

Spain Daniel Juncadella

United Kingdom Jake Hughes
Dragon

Sweden Joel Eriksson

Brazil Sergio Sette Camara
NIO

Italy Antonio Fuoco

China Daniel Cao
Porsche

France Frederic Makowiecki

Austria Thomas Preining
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Seri Formula E
Editör Jamie Klein

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