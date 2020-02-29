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Formula E / Marakeş ePrix / Sıralama turları raporu

Marakeş E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa'nın

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Marakeş E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa'nın
Ekleyen:
, Editör
29 Şub 2020 11:14

DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, Marakeş E-Prix öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden isim oldu.

İkinci sıralama grubunda piste çıkan Maximilian Günther 1:17.562 ile grupları ilk sırada tamamladı ve SuperPole seansına kalmayı başardı.

SuperPole’e kalmayı başaran diğer isimler ise ikinci grubu ilk üç sırada tamamlayan Andre Lotterer, Edoardo Mortara ve Nyck de Vries, ilk grubun lideri Antonio Felix da Costa ve üçüncü grubu ilk sırada tamamlayan Sebastien Buemi oldu.

SuperPole seansında 1:17.158'lik bir derece kaydeden Da Costa, yeni takımıyla ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Yakın geçen pole mücadelesinde hızlı turunda hata yapan BMW sürücüsü Günther, 0.069 saniye geride kalarak ikinci sırada yer aldı.

Porsche'den Lotterer 0.095 saniye geride üçüncü olurken, Mercedes'ten De Vries 0.432 saniye geride dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Venturi'den Mortara 0.645 saniye geride beşinci sırada yer alırken, Nissan e.dams sürücüsü Buemi 0.653 saniye geride altıncı olabildi.

SuperPole seansına kalamayan sürücülerin en hızlısı olan Mahindra sürücüsü Jerome d'Ambrosio yedinci olurken, BMW'den Alexander Sims sekizinci, Nissan'dan Oliver Rowland dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Jaguar'dan James Calado oldu.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne 11. olabilirken, Lucas di Grassi 13., Sam Bird 15., Stoffel Vandoorne 18., Felipe Massa 22. sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Jaguar sürücüsü Mitch Evans ise zamanlama konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle sıralama turlarında zaman turu atamadı ve son sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'17.158  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'17.227 0.069
3 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'17.253 0.095
4 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'17.590 0.432
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'17.803 0.645
6 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'17.811 0.653
7 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'17.798 0.640
8 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'17.830 0.672
9 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'17.839 0.681
10 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'17.867 0.709
11 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'17.928 0.770
12 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 1'17.944 0.786
13 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'17.958 0.800
14 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'18.047 0.889
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'18.064 0.906
16 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 1'18.069 0.911
17 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'18.203 1.045
18 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'18.218 1.060
19 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 1'18.229 1.071
20 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'18.313 1.155
21 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'18.556 1.398
22 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'18.675 1.517
23 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 1'19.359 2.201
24 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing    
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Seri Formula E
Etkinlik Marakeş ePrix
Alt-etkinlik QU
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Marakeş ePrix

Marakeş ePrix

27 Şub - 29 Şub
Yarış Başlangıç:
02 Saat
:
19 Dakika
:
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00:00
09:00
QU
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
02:00
11:00
Yarış
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
06:03
15:03
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