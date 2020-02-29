Marakeş E-Prix: Pole pozisyonu Da Costa'nın

İkinci sıralama grubunda piste çıkan Maximilian Günther 1:17.562 ile grupları ilk sırada tamamladı ve SuperPole seansına kalmayı başardı.

SuperPole’e kalmayı başaran diğer isimler ise ikinci grubu ilk üç sırada tamamlayan Andre Lotterer, Edoardo Mortara ve Nyck de Vries, ilk grubun lideri Antonio Felix da Costa ve üçüncü grubu ilk sırada tamamlayan Sebastien Buemi oldu.

SuperPole seansında 1:17.158'lik bir derece kaydeden Da Costa, yeni takımıyla ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Yakın geçen pole mücadelesinde hızlı turunda hata yapan BMW sürücüsü Günther, 0.069 saniye geride kalarak ikinci sırada yer aldı.

Porsche'den Lotterer 0.095 saniye geride üçüncü olurken, Mercedes'ten De Vries 0.432 saniye geride dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Venturi'den Mortara 0.645 saniye geride beşinci sırada yer alırken, Nissan e.dams sürücüsü Buemi 0.653 saniye geride altıncı olabildi.

SuperPole seansına kalamayan sürücülerin en hızlısı olan Mahindra sürücüsü Jerome d'Ambrosio yedinci olurken, BMW'den Alexander Sims sekizinci, Nissan'dan Oliver Rowland dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Jaguar'dan James Calado oldu.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne 11. olabilirken, Lucas di Grassi 13., Sam Bird 15., Stoffel Vandoorne 18., Felipe Massa 22. sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Jaguar sürücüsü Mitch Evans ise zamanlama konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle sıralama turlarında zaman turu atamadı ve son sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu:

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