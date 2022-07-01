Marakeş E-Prix 1. antrenman: Mortara, Vergne'in önünde lider

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2022 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı, bu hafta sonu Fas'ın Marakeş şehrinde yer alan Moulay El Hassan Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Formula E pilotları ve takımları, 1 yıllık aranın ardından yeniden Fas'a döndüler ve bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansıyla pilotlar yeniden piste çıktılar.

Hafta sonunun ilk seansı, pilotları zorladı çünkü yol tutuşu oldukça düşüktü. Uzun süredir bu pistte yarışılmadığından pist toz ve kumla dolmuştu ve pilotlar, uzun süre yol tutuşu bulmakta zorluk çektiler.

DS Techeetah pilotları, seansın ilk kısmında tempoyu belirleyen isimler oldular. Jean Eric Vergne ile Antonio Felix da Costa, ilk bölümlerde en hızlı zamanları kaydettiler. Şampiyonluk şansının bittiğini düşünen Da Costa, "Vergne'e yardım etmeye açık olduğunu" söylemişti.

Seansın son 10 dakikasına girdiğimizde ise 2.97 kilometrelik pistin yol tutuşu seviyesi kısmen daha iyiydi ve pilotlar biraz daha zorlamaya başladılar.

Şampiyona lideri Stoffel Vandoorne, vites artıran ilk isim oldu ve zirveye yükseldi. Ancak diğer pilotlar da turlarını geliştiriyorlardı ve liderliğin çokça kez el değiştirdiğini gördük.

Seans, bir kazadan dolayı erken sonlanmak zorunda kaldı. Son şampiyona Nyck de Vries ile Nissan e.dams pilotu Seabstien Buemi, pit yolunun girişinde çarpıştılar ve bu kazadan dolayı seans erken noktalandı.

Seansın sonunda Mortara liderdi, onu Vergne takip etti. Bu iki isim de hafta sonuna güçlü başladılar ve şampiyonluk savaşında Vandoorne'u yakalamak için iyi bir hafta sonuna ihtiyaçları var.

Diğer Venturi pilotu Lucas di Grassi ise ilk 3'ü tamamladı. Sezon sonunda Porsche FE takımından ayrılarak, LMDh ekibine geçecek olan Andre Lotterer en hızlı dördüncü zamanı kaydetti.

Mahindra Racing pilotu Oliver Rowland ise seansı 5. sırada tamamladı. Seansın ilk bölümlerinde en hızlı isim olan da Costa, 6. olabildi. Şampiyona lideri Vandoorne ise 7. sırayı aldı.

Dragon Penske pilotları, hafta sonuna oldukça güçlü başladılar. Sergio Sette Camara dokuzuncu olurken, Antonio Giovinazzi ilk 10'u tamamladı. Bu sezon henüz puanı olmayan Dragon Penkse, güçlü başlangıçlarını devam ettirerek puan almak isteyecektir.

İkinci antrenman seansı, yarın TSİ 09.30'da başlayacak.

Seans sonucu: