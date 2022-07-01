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Formula E / Marrakesh E-Prix Antrenman raporu

Marakeş E-Prix 1. antrenman: Mortara, Vergne'in önünde lider

Marakeş E-Prix'sinin 1. antrenman seansını Venturi Racing pilotu Edoardo Mortara ilk sırada tamamladı.

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Marakeş E-Prix 1. antrenman: Mortara, Vergne'in önünde lider
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2022 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı, bu hafta sonu Fas'ın Marakeş şehrinde yer alan Moulay El Hassan Pisti'nde gerçekleştiriliyor.  Formula E pilotları ve takımları, 1 yıllık aranın ardından yeniden Fas'a döndüler ve bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansıyla pilotlar yeniden piste çıktılar. 

Hafta sonunun ilk seansı, pilotları zorladı çünkü yol tutuşu oldukça düşüktü. Uzun süredir bu pistte yarışılmadığından pist toz ve kumla dolmuştu ve pilotlar, uzun süre yol tutuşu bulmakta zorluk çektiler. 

DS Techeetah pilotları, seansın ilk kısmında tempoyu belirleyen isimler oldular. Jean Eric Vergne ile Antonio Felix da Costa, ilk bölümlerde en hızlı zamanları kaydettiler. Şampiyonluk şansının bittiğini düşünen Da Costa, "Vergne'e yardım etmeye açık olduğunu" söylemişti. 

Seansın son 10 dakikasına girdiğimizde ise 2.97 kilometrelik pistin yol tutuşu seviyesi kısmen daha iyiydi ve pilotlar biraz daha zorlamaya başladılar. 

Şampiyona lideri Stoffel Vandoorne, vites artıran ilk isim oldu ve zirveye yükseldi. Ancak diğer pilotlar da turlarını geliştiriyorlardı ve liderliğin çokça kez el değiştirdiğini gördük. 

Seans, bir kazadan dolayı erken sonlanmak zorunda kaldı. Son şampiyona Nyck de Vries ile Nissan e.dams pilotu Seabstien Buemi, pit yolunun girişinde çarpıştılar ve bu kazadan dolayı seans erken noktalandı. 

Seansın sonunda Mortara liderdi, onu Vergne takip etti. Bu iki isim de hafta sonuna güçlü başladılar ve şampiyonluk savaşında Vandoorne'u yakalamak için iyi bir hafta sonuna ihtiyaçları var.

Diğer Venturi pilotu Lucas di Grassi ise ilk 3'ü tamamladı. Sezon sonunda Porsche FE takımından ayrılarak, LMDh ekibine geçecek olan Andre Lotterer en hızlı dördüncü zamanı kaydetti. 

Mahindra Racing pilotu Oliver Rowland ise seansı 5. sırada tamamladı. Seansın ilk bölümlerinde en hızlı isim olan da Costa, 6. olabildi. Şampiyona lideri Vandoorne ise 7. sırayı aldı. 

Dragon Penske pilotları, hafta sonuna oldukça güçlü başladılar. Sergio Sette Camara dokuzuncu olurken, Antonio Giovinazzi ilk 10'u tamamladı. Bu sezon henüz puanı olmayan Dragon Penkse, güçlü başlangıçlarını devam ettirerek puan almak isteyecektir. 

İkinci antrenman seansı, yarın TSİ 09.30'da başlayacak. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 18 1'18.670     135.955
2 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 18 1'18.836 0.166 0.166 135.668
3 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 18 1'18.969 0.299 0.133 135.440
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 15 1'18.993 0.323 0.024 135.399
5 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 19 1'19.104 0.434 0.111 135.209
6 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 18 1'19.105 0.435 0.001 135.207
7 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 18 1'19.133 0.463 0.028 135.159
8 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 14 1'19.438 0.768 0.305 134.640
9 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 16 1'19.453 0.783 0.015 134.615
10 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 17 1'19.513 0.843 0.060 134.513
11 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 16 1'19.601 0.931 0.088 134.365
12 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'19.631 0.961 0.030 134.314
13 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 19 1'19.681 1.011 0.050 134.230
14 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 19 1'19.957 1.287 0.276 133.766
15 Germany Maximilian Gunther France DAMS 17 1'19.965 1.295 0.008 133.753
16 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 17 1'20.089 1.419 0.124 133.546
17 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 15 1'20.195 1.525 0.106 133.369
18 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 18 1'20.226 1.556 0.031 133.318
19 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 17 1'20.655 1.985 0.429 132.609
20 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 17 1'20.665 1.995 0.010 132.592
21 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 18 1'20.711 2.041 0.046 132.517
22 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 2        
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