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Önceki / Marakeş E-Prix: Da Costa pole pozisyonunda, Vandoorne şok yaşadı
Formula E / Marrakesh E-Prix Yarış raporu

Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Formula E'de sezonun 10. yarışını Venturi Racing pilotu Edoardo Mortara, kazandı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

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Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
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16 yarıştan oluşan 2022 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı, bu hafta sonu Fas'ın Marakeş şehrinde yer alan Moulay El Hassan Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Formula E pilotları ve takımları, 1 yıllık aranın ardından yeniden Fas'a döndüler ve yeniden yarıştılar. 

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Antonio Felix da Costa'ya gitmişti. 

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5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte yarış başladı ve pole adamı Da Costa, iyi bir start alsa da ilk viraja girilirken ön taraftaki iki lastiğini birden kilitledi. Portekizli pilot, blokajlara rağmen ilk sırada kalmayı başardı. Edoardo Mortara ise Jean-Eric Vergne'in önünde ikinci sırada yer almaya devam etti. 

Dördüncü sıradan start alan Wehrlein'ın aracında bir şeyler yanlıştı ve Alman pilot oldukça yavaştı. Jake Dennis ve Mitch Evans, Pascal Wehrlein'ı geçerek 4 ve 5. sıralara yükseldiler. Yedinci cepten kalkan Oliver Askew ise ilk turda çamurluğunu kırdı. Sonrasında diğer pilotlar da Wehrlein'ı geçmeye başladılar. 

Ön taraftaki isimlerden ilk olarak da Costa atak modunu aldı. Sonrasında Vergne de atak modunu aldı. Böylelikle DS Techeetah pilotları erken atak modu stratejisi yapmaya çalıştılar. 

Da Costa'nın atak modunu almasıyla Mortara ilk sıraya yükseldi. Vergne ise 3. sırada piste geri döndü. 

Da Costa, liderlik için Mortara'ya baskı yapmaya başlamıştı ki Mortara da atak modunu aldı. Bunun ardından yeniden Da Costa, Mortara, Vergne sıralaması oluştu ancak en yeni atak modu Mortara'da vardı. 

DS Techeetah pilotlarının erken atak modu stratejisi, kesinlikle işe yaramadı ve Vergne, arkasındaki pilotların baskısı altında kalmaya başladı. 

Fransız pilot, atak modunu alan ilk isimlerdendi ve atak modunun bitmesinin ardından arkasından gelen Oliver Rowland ve Jake Dennis'e geçilerek 6. sıraya geriledi. 

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Erken atak modu stratejisi, da Costa'ya da kazanç sağlamadı ve Portekizli pilot, Mitch Evans'a geçilerek 3. sıraya geriledi. 

İlk 15 dakikanın geride kalmasının ardından; Mortara, Evans, da Costa, Rowland, Dennis, Vergne ilk 6'sı vardı. Ön tarafta Mortara rahattı, onun arkasında ise ikincilik mücadelesi vardı. Da Costa, Evans'ı geçerek yeniden ikinci sıraya yeniden yükseldi. Portekizli pilot, Evans'ı geçmesinin ardından lider Mortara'yı kovalamaya başladı. 

Ardından Vergne de Evans'ı geçti ve üçüncü sıraya yükseldi. Kötü stratejileriyle sıralar kaybeden DS Techeetah pilotları, yarış tempolarının güçlü olması sayesinde pozisyonları yeniden kazandılar. 

Yarışa sonuncu sırada başlayan şampiyona lideri Vandoorne, bu noktada 11. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Diğer Mercedes pilotu Nyck de Vries ise 8. sıradaydı. 

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Sonrasında DS Teecheetah'da takım emirleri olduğunu gördük. "Şampiyonluk şanslarının bittiğini kabul eden" da Costa, Marakeş'teki yarış öncesinde Vergne'e şampiyonluk yarışında yardım edebileceğini söylemişti ve öyle de oldu. 

Portekizli pilot, Vergne'e pozisyonunu verdi ve kendisi 3. sıraya geriledi. Vergne ise 2. sıraya yükselmiş oldu. 

Fakat sonrasında, çok ilginç bir karar daha verildi. Da Costa, Vergne'den daha hızlı olduğunu ve lider Mortara'yı geçebileceğini söyledi. DS Techeetah, bunun üzerine Vergne'den pozisyonu geri vermesini istedi ve DS Techeetah pilotları bir daha yer değiştirdiler. 

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın son 3 dakikasına girdiğimizde da Costa, lider Mortara'yı yakalamaya başladı ancak geçiş yapamadı. Böylelikle Fas'ta kazanan isim Mortara oldu. 

Mortara, bu zaferiyle birlikte şampiyona liderliğine yükseldi. Da Costa ise ikinci sırayı aldı. Son turda Vergne'ü geçen Evans ise podyumu tamamladı.

Evans'a son turda geçilen Vergne, yarışı 4. sırada tamamlasa da şampiyonada ikinci sıraya yükselmiş durumda. 

Diğer Venturi Racing pilotu Lucas di Grassi beşinci sırayı alırken, de Vries altıncı oldu. Jake Dennis ise damalı bayrağı 7. sırada görebildi. 

Kabus gibi geçen sıralama turlarının ardından iyi yükselen Vandoorne, yarışı 8. sırada noktalasa da artık şampiyona lideri değil. 

Zorlandığı bir sezon geçiren tecrübeli isim Sam Bird dokuzuncu oldu, günün son puanı ise Oliver Rowland'a gitti.

Yarışın startında çamurluğunu kıran Askew 11., teknik bir sorun yaşayan Wehrlein ise 12. sırayı aldı. 

Envision Racing, kabus gibi bir gün geçirdi ve Fas'tan puansız ayrıldı. Nick Cassidy 13. Robin Frijns ise 18. sırada finiş gördü. 

Formula E sezonu, 16 Temmuz'daki New York E-Prix ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 34 46'45.410       25
2 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 34 46'47.707 2.297 2.297   21
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 34 46'51.680 6.270 3.973   15
4 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 34 46'52.375 6.965 0.695   12
5 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 34 46'53.197 7.787 0.822   11
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 34 46'53.804 8.394 0.607   8
7 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 34 46'57.494 12.084 3.690   6
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 34 46'59.951 14.541 2.457   4
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 34 47'00.458 15.048 0.507   2
10 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 34 47'00.680 15.270 0.222   1
11 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 34 47'01.746 16.336 1.066    
12 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 34 47'15.453 30.043 13.707    
13 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 34 47'17.380 31.970 1.927    
14 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 34 47'17.742 32.332 0.362    
15 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 34 47'17.774 32.364 0.032    
16 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 34 47'19.117 33.707 1.343    
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 34 47'20.428 35.018 1.311    
18 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 34 47'21.096 35.686 0.668    
19 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 34 47'26.297 40.887 5.201    
20 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 34 47'28.174 42.764 1.877    
21 Germany Maximilian Gunther France DAMS 32 44'36.730 2 Laps 2 Laps    
22 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 28 39'56.472 6 Laps 4 Laps    
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