Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

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16 yarıştan oluşan 2022 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı, bu hafta sonu Fas'ın Marakeş şehrinde yer alan Moulay El Hassan Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Formula E pilotları ve takımları, 1 yıllık aranın ardından yeniden Fas'a döndüler ve yeniden yarıştılar.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Antonio Felix da Costa'ya gitmişti.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte yarış başladı ve pole adamı Da Costa, iyi bir start alsa da ilk viraja girilirken ön taraftaki iki lastiğini birden kilitledi. Portekizli pilot, blokajlara rağmen ilk sırada kalmayı başardı. Edoardo Mortara ise Jean-Eric Vergne'in önünde ikinci sırada yer almaya devam etti.

Dördüncü sıradan start alan Wehrlein'ın aracında bir şeyler yanlıştı ve Alman pilot oldukça yavaştı. Jake Dennis ve Mitch Evans, Pascal Wehrlein'ı geçerek 4 ve 5. sıralara yükseldiler. Yedinci cepten kalkan Oliver Askew ise ilk turda çamurluğunu kırdı. Sonrasında diğer pilotlar da Wehrlein'ı geçmeye başladılar.

Ön taraftaki isimlerden ilk olarak da Costa atak modunu aldı. Sonrasında Vergne de atak modunu aldı. Böylelikle DS Techeetah pilotları erken atak modu stratejisi yapmaya çalıştılar.

Da Costa'nın atak modunu almasıyla Mortara ilk sıraya yükseldi. Vergne ise 3. sırada piste geri döndü.

Da Costa, liderlik için Mortara'ya baskı yapmaya başlamıştı ki Mortara da atak modunu aldı. Bunun ardından yeniden Da Costa, Mortara, Vergne sıralaması oluştu ancak en yeni atak modu Mortara'da vardı.

DS Techeetah pilotlarının erken atak modu stratejisi, kesinlikle işe yaramadı ve Vergne, arkasındaki pilotların baskısı altında kalmaya başladı.

Fransız pilot, atak modunu alan ilk isimlerdendi ve atak modunun bitmesinin ardından arkasından gelen Oliver Rowland ve Jake Dennis'e geçilerek 6. sıraya geriledi.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Erken atak modu stratejisi, da Costa'ya da kazanç sağlamadı ve Portekizli pilot, Mitch Evans'a geçilerek 3. sıraya geriledi.

İlk 15 dakikanın geride kalmasının ardından; Mortara, Evans, da Costa, Rowland, Dennis, Vergne ilk 6'sı vardı. Ön tarafta Mortara rahattı, onun arkasında ise ikincilik mücadelesi vardı. Da Costa, Evans'ı geçerek yeniden ikinci sıraya yeniden yükseldi. Portekizli pilot, Evans'ı geçmesinin ardından lider Mortara'yı kovalamaya başladı.

Ardından Vergne de Evans'ı geçti ve üçüncü sıraya yükseldi. Kötü stratejileriyle sıralar kaybeden DS Techeetah pilotları, yarış tempolarının güçlü olması sayesinde pozisyonları yeniden kazandılar.

Yarışa sonuncu sırada başlayan şampiyona lideri Vandoorne, bu noktada 11. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Diğer Mercedes pilotu Nyck de Vries ise 8. sıradaydı.

Sonrasında DS Teecheetah'da takım emirleri olduğunu gördük. "Şampiyonluk şanslarının bittiğini kabul eden" da Costa, Marakeş'teki yarış öncesinde Vergne'e şampiyonluk yarışında yardım edebileceğini söylemişti ve öyle de oldu.

Portekizli pilot, Vergne'e pozisyonunu verdi ve kendisi 3. sıraya geriledi. Vergne ise 2. sıraya yükselmiş oldu.

Fakat sonrasında, çok ilginç bir karar daha verildi. Da Costa, Vergne'den daha hızlı olduğunu ve lider Mortara'yı geçebileceğini söyledi. DS Techeetah, bunun üzerine Vergne'den pozisyonu geri vermesini istedi ve DS Techeetah pilotları bir daha yer değiştirdiler.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın son 3 dakikasına girdiğimizde da Costa, lider Mortara'yı yakalamaya başladı ancak geçiş yapamadı. Böylelikle Fas'ta kazanan isim Mortara oldu.

Mortara, bu zaferiyle birlikte şampiyona liderliğine yükseldi. Da Costa ise ikinci sırayı aldı. Son turda Vergne'ü geçen Evans ise podyumu tamamladı.

Evans'a son turda geçilen Vergne, yarışı 4. sırada tamamlasa da şampiyonada ikinci sıraya yükselmiş durumda.

Diğer Venturi Racing pilotu Lucas di Grassi beşinci sırayı alırken, de Vries altıncı oldu. Jake Dennis ise damalı bayrağı 7. sırada görebildi.

Kabus gibi geçen sıralama turlarının ardından iyi yükselen Vandoorne, yarışı 8. sırada noktalasa da artık şampiyona lideri değil.

Zorlandığı bir sezon geçiren tecrübeli isim Sam Bird dokuzuncu oldu, günün son puanı ise Oliver Rowland'a gitti.

Yarışın startında çamurluğunu kıran Askew 11., teknik bir sorun yaşayan Wehrlein ise 12. sırayı aldı.

Envision Racing, kabus gibi bir gün geçirdi ve Fas'tan puansız ayrıldı. Nick Cassidy 13. Robin Frijns ise 18. sırada finiş gördü.

Formula E sezonu, 16 Temmuz'daki New York E-Prix ile devam edecek.

Yarış sonucu: