Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2! Sonraki / Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Formula E / Marrakesh E-Prix Haberler

Marakeş E-Prix: Da Costa pole pozisyonunda, Vandoorne şok yaşadı

Antonio Felix da Costa, kıyasıya mücadelelere sahne olan sıralama seansında Eduardo Mortara ve Jean-Eric Vergne gibi isimleri mağlup etti ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ekleyen:
Marakeş E-Prix: Da Costa pole pozisyonunda, Vandoorne şok yaşadı
Haberi dinle

Mortara ile kıyasıya bir mücadeleye girişen DS Techetaah sürücüsü, rakibinin son sektörde elde ettiği avantaja rağmen turun kalanında yarattığı 0.138 saniyelik farktan faydalanarak 1.17.070'lik bir derece yakalamayı başardı ve Mortara'nın 0.081 saniye önünde pole pozisyonunu elde etti.

Da Costa, ilk olarak finale kalmak için yarı finalde takım arkadaşı Jean-Eric Vergne'i yenmek zorundaydı. Olaylı geçen seansta ipler birçok kez el değiştirdi. İlk sektörde Da Costa avantaj elde ederken, Vergne 7. ve 8. virajlarda öne geçmeyi başardı. Ancak 10. virajda küçük bir hata yapan Vergne momentum kaybetti ve takım arkadaşına direnemedi.

Diğer yarı finalde ise Mortara ve Pascal Wehrlein arasında yine olaylı bir seans izledik. İlk sektörün sonunda 0.023 gibi ufak bir farkla geride kalan Mortara, turun kalanında kontrolü bırakmadı ve 0.2 saniye gibi bir farkla finale çıkmayı başardı.

Wehrlein'e göre daha iyi bir tur atmayı başaran Vergne üçüncü, Wehrlein ise dördüncü sıradan yarışa başlayacak.

Çeyrek finallere baktığımızda Mortara'nın yine güçlü bir performans ortaya koyduğunu gördük. Jaguar sürücüsü Mitch Evans ile mücadele eden Mortara, 0.4 saniye gibi ciddi bir farkla rakibini yenmiş ve ne kadar agresif olduğunu göstermişti.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wehrlein ile karşılaşan Nick Cassidy, ilk sektörde avantaj elde etmesinin ardından 7. viraj çıkışında birkaç milimetre ile duvara vurmaktan kurtuldu. Ancak büyük momentum kaybeden Cassidy turun kalanında kontrolü kaybetti ve elendi.

Nispeten kolay bir seans geçiren Vergne, henüz ilk sektörde 0.3 saniyelik bir avantaj etmesinin ardından Jake Dennis'i rahatça eledi.

Da Costa ise, bu sezon ilk kez iki aracıyla birlikte çeyrek finale kalan Andretti'den Oliver Askew'i mağlup etti. Askew ilk sektör geride kalırken çok da geride değildi, ancak turun kalanında Da Costa'ya ayak uyduramadı.

Çeyrek finallerdeki derecelerin bir araya gelmesinin ardından Dennis 5, Evans 6, Askew 7, Cassidy ise 8. sırayı elde etmeyi başardı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Günün en büyük şoku ise Stoffel Vandoorne cephesinde yaşandı. Son turu sırasında aracının fren yapmakta zorlandığı görülen şampiyona lideri seansın en yavaşıydı.

Sorun yaşayan bir diğer isim ise Andre Lotterer oldu. Sensör sorunu yaşayan Lotterer, pit yolundan çok geç ayrıldı ve 0.04 saniye gibi ufak bir farkla zaman turuna başlayamadı.

Mercedes'in zor günü B Grubu'nda da devam etti, çünkü Nyck de Vries, ikinci 12 dakikalık seansın sonlarında ancak üçüncü olabildi ve Wehrlein tarafından elendi. Ancak de Vries, -yine kötü bir gün geçiren- di Grassi'nin önünde yarışa dokuzuncu başlayacak.

Son çizgiyi tamamlayan isim ise seansın başlarında lastik patlatan ve tur atamayan Antonio Giovinazzi.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 1'17.070  
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'17.151 0.081
3 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 1'17.115 0.045
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'17.305 0.235
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'17.348 0.278
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'17.476 0.406
7 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 1'17.575 0.505
8 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'17.578 0.508
9 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'18.393 1.323
10 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 1'18.564 1.494
11 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'18.401 1.331
12 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'18.608 1.538
13 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'18.523 1.453
14 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'18.765 1.695
15 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'18.663 1.593
16 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'18.805 1.735
17 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'18.654 1.584
18 Germany Maximilian Gunther France DAMS 1'18.855 1.785
19 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'19.089 2.019
20 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'18.896 1.826
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing    
22 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2!
Önceki haber

Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2!
Sonraki haber

Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: Britanya GP Britanya GP
Formula 1

Canlı anlatım: Britanya GP

Mercedes, Red Bull tarzı sidepod tasarımına geçmeyi değerlendiriyor Britanya GP
Formula 1

Mercedes, Red Bull tarzı sidepod tasarımına geçmeyi değerlendiriyor

Horner: "Vips ile ilişiğimizi keserek ırkçılığa karşı oldukça güçlü bir tepki verdik" Britanya GP
Formula 1

Horner: "Vips ile ilişiğimizi keserek ırkçılığa karşı oldukça güçlü bir tepki verdik"

Son Haberler

Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Formula E Formula E

Marakeş E-Prix: Mortara kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Marakeş E-Prix: Da Costa pole pozisyonunda, Vandoorne şok yaşadı
Formula E Formula E

Marakeş E-Prix: Da Costa pole pozisyonunda, Vandoorne şok yaşadı

Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2!
Formula E Formula E

Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2!

İlk sürüşlerin ardından, Gen3 Formula E araçları ile ilgili izlenimler nasıl?
Formula E Formula E

İlk sürüşlerin ardından, Gen3 Formula E araçları ile ilgili izlenimler nasıl?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.