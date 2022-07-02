Marakeş E-Prix: Da Costa pole pozisyonunda, Vandoorne şok yaşadı

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Mortara ile kıyasıya bir mücadeleye girişen DS Techetaah sürücüsü, rakibinin son sektörde elde ettiği avantaja rağmen turun kalanında yarattığı 0.138 saniyelik farktan faydalanarak 1.17.070'lik bir derece yakalamayı başardı ve Mortara'nın 0.081 saniye önünde pole pozisyonunu elde etti.

Da Costa, ilk olarak finale kalmak için yarı finalde takım arkadaşı Jean-Eric Vergne'i yenmek zorundaydı. Olaylı geçen seansta ipler birçok kez el değiştirdi. İlk sektörde Da Costa avantaj elde ederken, Vergne 7. ve 8. virajlarda öne geçmeyi başardı. Ancak 10. virajda küçük bir hata yapan Vergne momentum kaybetti ve takım arkadaşına direnemedi.

Diğer yarı finalde ise Mortara ve Pascal Wehrlein arasında yine olaylı bir seans izledik. İlk sektörün sonunda 0.023 gibi ufak bir farkla geride kalan Mortara, turun kalanında kontrolü bırakmadı ve 0.2 saniye gibi bir farkla finale çıkmayı başardı.

Wehrlein'e göre daha iyi bir tur atmayı başaran Vergne üçüncü, Wehrlein ise dördüncü sıradan yarışa başlayacak.

Çeyrek finallere baktığımızda Mortara'nın yine güçlü bir performans ortaya koyduğunu gördük. Jaguar sürücüsü Mitch Evans ile mücadele eden Mortara, 0.4 saniye gibi ciddi bir farkla rakibini yenmiş ve ne kadar agresif olduğunu göstermişti.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wehrlein ile karşılaşan Nick Cassidy, ilk sektörde avantaj elde etmesinin ardından 7. viraj çıkışında birkaç milimetre ile duvara vurmaktan kurtuldu. Ancak büyük momentum kaybeden Cassidy turun kalanında kontrolü kaybetti ve elendi.

Nispeten kolay bir seans geçiren Vergne, henüz ilk sektörde 0.3 saniyelik bir avantaj etmesinin ardından Jake Dennis'i rahatça eledi.

Da Costa ise, bu sezon ilk kez iki aracıyla birlikte çeyrek finale kalan Andretti'den Oliver Askew'i mağlup etti. Askew ilk sektör geride kalırken çok da geride değildi, ancak turun kalanında Da Costa'ya ayak uyduramadı.

Çeyrek finallerdeki derecelerin bir araya gelmesinin ardından Dennis 5, Evans 6, Askew 7, Cassidy ise 8. sırayı elde etmeyi başardı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Günün en büyük şoku ise Stoffel Vandoorne cephesinde yaşandı. Son turu sırasında aracının fren yapmakta zorlandığı görülen şampiyona lideri seansın en yavaşıydı.

Sorun yaşayan bir diğer isim ise Andre Lotterer oldu. Sensör sorunu yaşayan Lotterer, pit yolundan çok geç ayrıldı ve 0.04 saniye gibi ufak bir farkla zaman turuna başlayamadı.

Mercedes'in zor günü B Grubu'nda da devam etti, çünkü Nyck de Vries, ikinci 12 dakikalık seansın sonlarında ancak üçüncü olabildi ve Wehrlein tarafından elendi. Ancak de Vries, -yine kötü bir gün geçiren- di Grassi'nin önünde yarışa dokuzuncu başlayacak.

Son çizgiyi tamamlayan isim ise seansın başlarında lastik patlatan ve tur atamayan Antonio Giovinazzi.

Yarış gridi: