Marakeş E-Prix: 2. antrenmanın en hızlısı Evans

Marakeş'teki ikinci antrenman seansı toplamda 30 dakika sürdü ve pistin yüzeyinde çok fazla toz vardı.

Seansın ilk dakikalarında Andre Lotterer 1:18.794 yaparak liderliği almayı başardı. Dereceler pistin hızlanmasıyla birlikte gelişirken, Sebastien Buemi 1:18.082 yaptı.

Son dakikalara Mercedes sürücüsü Nyck de Vries 1:17.790'la ilk sırada girdi.

Ancak Alexander Sims 1:17.683'lük derecesiyle De Vries'ı geride bıraktı. Dereceler böyle de kalmadı.

Mitch Evans, Jaguar'la 1:17.309 yaparken, kalan süre içerisinde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmazken, sadece birkaç pilot lastiklerine zarar verdi. Evans'ın en yakın takipçisi 0.236 saniye gerisinde yer alan Lucas di Grassi oldu.

Onun da sadece 0.035 saniye gerisinde Robin Frijns yer aldı.

Mahindra'dan Pascal Wehrlein dördüncü olurken, Sims beşinci, De Vries altıncı ve ilk antrenman seansının lideri Maximilian Günther yedinci oldu.

İlk onu Edoardo Mortara, James Calado ve Oliver Rowland tamamladı.

Buemi ancak 11. olabilirken, Andre Lotterer 13. ve Stoffel Vandoorne 20. olabildi.

Felipe Massa bir kez daha geride kaldı ve 21. sırada yer alabildi.

Son iki yılın şampiyonu Jean Eric Vergne ise, Techeetah'ın geride kaldığı seansta 23. olabildi.

FP2 sonuçları: