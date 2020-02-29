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Formula E / Marakeş ePrix / Antrenman raporu

Marakeş E-Prix: 2. antrenmanın en hızlısı Evans

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Marakeş E-Prix: 2. antrenmanın en hızlısı Evans
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Şub 2020 09:49

Jaguar Formula E pilotu Mitch Evans, Marakeş'te yapılan ikinci antrenman seansını zirvede noktaladı.

Marakeş'teki ikinci antrenman seansı toplamda 30 dakika sürdü ve pistin yüzeyinde çok fazla toz vardı.

Seansın ilk dakikalarında Andre Lotterer 1:18.794 yaparak liderliği almayı başardı. Dereceler pistin hızlanmasıyla birlikte gelişirken, Sebastien Buemi 1:18.082 yaptı.

Son dakikalara Mercedes sürücüsü Nyck de Vries 1:17.790'la ilk sırada girdi.

Ancak Alexander Sims 1:17.683'lük derecesiyle De Vries'ı geride bıraktı. Dereceler böyle de kalmadı.

Mitch Evans, Jaguar'la 1:17.309 yaparken, kalan süre içerisinde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmazken, sadece birkaç pilot lastiklerine zarar verdi. Evans'ın en yakın takipçisi 0.236 saniye gerisinde yer alan Lucas di Grassi oldu.

Onun da sadece 0.035 saniye gerisinde Robin Frijns yer aldı.

Mahindra'dan Pascal Wehrlein dördüncü olurken, Sims beşinci, De Vries altıncı ve ilk antrenman seansının lideri Maximilian Günther yedinci oldu.

İlk onu Edoardo Mortara, James Calado ve Oliver Rowland tamamladı.

Buemi ancak 11. olabilirken, Andre Lotterer 13. ve Stoffel Vandoorne 20. olabildi.

Felipe Massa bir kez daha geride kaldı ve 21. sırada yer alabildi.

Son iki yılın şampiyonu Jean Eric Vergne ise, Techeetah'ın geride kaldığı seansta 23. olabildi.

FP2 sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'17.309  
2 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'17.545 0.236
3 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'17.580 0.271
4 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 1'17.629 0.320
5 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'17.683 0.374
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'17.790 0.481
7 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'17.841 0.532
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'17.868 0.559
9 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'17.869 0.560
10 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'17.876 0.567
11 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'17.903 0.594
12 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'17.910 0.601
13 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'18.024 0.715
14 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'18.125 0.816
15 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'18.214 0.905
16 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 1'18.221 0.912
17 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'18.369 1.060
18 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 1'18.394 1.085
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'18.427 1.118
20 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'18.577 1.268
21 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'18.651 1.342
22 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'18.755 1.446
23 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'19.078 1.769
24 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 1'21.013 3.704
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Marakeş ePrix
Pilotlar Mitch Evans
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Matt Kew

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