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Formula E / Marrakesh E-Prix Antrenman raporu

Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2!

DS Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne, Marakeş'teki 2. antrenman seansında en hızlı isim oldu.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2!
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Formula E'de sezonun bir sonraki durağı Marakeş olacak ve bugün sabah 30 dakikalık ikinci antrenman seansı gerçekleştirildi.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Mahindra sürücüsü Alexander Sims'in bariyerlere çarpmasından ötürü kırmızı bayrak çıktı.

Aracın pistten kaldırılması sonrası seans tekrar başladı ve liderlik Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa'ya geçti.

Seansın son bölümünde Mitch Evans 1:17.440 yaparken, son bölümde Techeetah sürücüleri sahneye çıktı ve liderlik 1:17.278 yapan Vergne'e geçti.

Kalan bölümde Vergne'i geçebilen bir isim çıkmazken, sıralama turları öncesinde en hızlı isim oldu.

Vergne'in en yakın takipçisi  0.129 saniye ardında kalan Antonio Felix da Costa'ydı. Onu sadece 0.033 saniye geriden Mitch Evans takip etti.

Oliver Turvey'nin dördüncü olduğu seansta ilk beşi Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein tamamladı.

Sebastian Buemi altıncı, Sergio Sette Camara yedinci ve Oliver Askew sekizinci oldu. İlk onu Sam Bird ve Lucas di Grassi tamamladı.

Mercedes pilotları ilk ona giremezken, Nyck de Vries 11., Stoffel Vandoorne ise 15. oldu.

Marakeş 2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 1'17.278  
2 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 1'17.407 0.129
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'17.440 0.162
4 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'17.441 0.163
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'17.518 0.240
6 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'17.656 0.378
7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'17.749 0.471
8 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 1'17.839 0.561
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'17.902 0.624
10 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 1'17.905 0.627
11 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'17.921 0.643
12 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'17.922 0.644
13 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 1'18.049 0.771
14 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'18.061 0.783
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'18.091 0.813
16 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'18.117 0.839
17 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'18.154 0.876
18 Germany Maximilian Gunther France DAMS 1'18.280 1.002
19 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'18.361 1.083
20 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'18.772 1.494
21 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'19.148 1.870
22 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing    
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