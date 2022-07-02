Marakeş E-Prix 2. antrenman: Vergne lider, Techeetah 1-2!

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Formula E'de sezonun bir sonraki durağı Marakeş olacak ve bugün sabah 30 dakikalık ikinci antrenman seansı gerçekleştirildi.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Mahindra sürücüsü Alexander Sims'in bariyerlere çarpmasından ötürü kırmızı bayrak çıktı.

Aracın pistten kaldırılması sonrası seans tekrar başladı ve liderlik Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa'ya geçti.

Seansın son bölümünde Mitch Evans 1:17.440 yaparken, son bölümde Techeetah sürücüleri sahneye çıktı ve liderlik 1:17.278 yapan Vergne'e geçti.

Kalan bölümde Vergne'i geçebilen bir isim çıkmazken, sıralama turları öncesinde en hızlı isim oldu.

Vergne'in en yakın takipçisi 0.129 saniye ardında kalan Antonio Felix da Costa'ydı. Onu sadece 0.033 saniye geriden Mitch Evans takip etti.

Oliver Turvey'nin dördüncü olduğu seansta ilk beşi Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein tamamladı.

Sebastian Buemi altıncı, Sergio Sette Camara yedinci ve Oliver Askew sekizinci oldu. İlk onu Sam Bird ve Lucas di Grassi tamamladı.

Mercedes pilotları ilk ona giremezken, Nyck de Vries 11., Stoffel Vandoorne ise 15. oldu.

Marakeş 2. antrenman sonucu: