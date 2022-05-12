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Formula E / Berlin ePrix I Haberler

Marakeş, 2021-22 Formula E takviminde Vancouver'ın yerini aldı

Marakeş, daha önce ertelenen Vancouver E-Prix'in yerini 2 Temmuz'daki yerini devralacak.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Marakeş, 2021-22 Formula E takviminde Vancouver'ın yerini aldı
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Fas'ta bulunan Circuit International Automobile Moulay El Hassan pisti, sonuncusu 2020 yılında olmak üzere şimdiye kadar dört Formula E yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Şimdi Marakeş'in 2 Temmuz'da Formula E şampiyonasının 10. yarışı olan Vancouver E-Prix'sinin yerini alacağı açıklandı.

Vancouver yarışı, organizatörlerin False Creek bölgesindeki yarışı organize etmek için gerekli düzenlemeleri zamanında tamamlamaları mümkün olmadığı için iptal edildi.

Marakeş'in dönüşüyle bu yılki Formula E takvimindeki yarış sayısı, şampiyona tarihinin en büyüğü olan 16 olmaya devam edecek.

Marakeş'te gerçekleştirilen son yarışı DS Techeetah adına yarışan Antonio Felix da Costa kazanmıştı. Ayrıca buradaki ilk yarışın galibi Sebastien Buemi'ydi.

2018 ve 2019 yıllarında burada gülen taraf Mahindra olmuştu. 2018'de zafer Felix Rosenqvist'in olurken, ertesi sene Jerome d'Ambrosio mutlu sona ulaştı.

Formula E'de sezon bu hafta sonu yapılacak çifte Berlin yarışıyla devam edecek. 4 Haziran Endonezya, 2 Temmuz'da Fas, 16-17 Temmuz'da Amerika, 30-31 Temmuz'da Londra ve 13-14 Ağustos'ta Güney Kore yarışları gerçekleştirilecek.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M6Electro, James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M6Electro, James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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