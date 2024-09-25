Maloney, Formula E 2024/25 sezonu için Abt'ye katıldı

Formula 2 yarışlarının galibi Zane Maloney, 2024/25 sezonu öncesinde Abt Formula E takımına katılarak Formula E'deki ilk yarışına bu yıl içinde çıkacak.

Tamamen elektrikli şampiyonadaki ilk yarışına 7 Aralık'ta Sao Paulo E-Prix'sinde çıkacak olan 20 yaşındaki pilot, daha sonra 4-7 Kasım tarihlerinde Valencia'da sezon öncesi testlerine başlayacak.

Bu yıl Sauber Formula 1 yedek sürücüsü olarak da görev yapan Maloney, Formula E'de yarışacak olan ilk Barbadoslu sürücü olacak.

Daha önceki iki sezonda Andretti'nin test ve yedek sürücüsü olarak görev yapan Maloney, Berlin, Roma ve Misano'daki çaylak test oturumlarına katılmıştı ve yeni Gen3 Evo makinesini ile Lola ve Yamaha'nın iş birliğiyle oluşturulan ilk güç ünitesini test etme fırsatı bulmuştu.

Autosport'a konuşan Maloney, “Bu zorlu görevi dört gözle bekliyorum, Abt, Lola ve Yamaha'ya bu yeni yolculukta katılmak harika bir fırsat.”

“Böylesine harika bir grup insanın altında çalışmak kariyerim için büyük bir adım.”

“Şu anda nerede olacağımıza dair bir beklentim yok, üzerimdeki baskı kalktı ve sadece her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum.”

Maloney, şu anda F2 sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve Rodin Motorsport için Bahreyn'deki açılış etkinliğinde hem sprint hem de ana yarışları kazanmıştı. Ancak, yeni Formula E görevleri nedeniyle Katar ve Abu Dabi'deki son iki turu kaçıracak.

Zane Maloney, Abt Lola Formula E Photo by: Abt/Lola

Maloney, Abt'den Andretti'ye geçen İsviçreli sürücü Nico Müller'in yerini alacak ve Formula E'nin tecrübeli ismi Lucas di Grassi ile takım arkadaşı olacak.

Abt CEO'su Thomas Biermaier, “Zane'in 11.sSezonda ekibimizin bir parçası olmasını dört gözle bekliyoruz ve birlikte çalıştığımız ilk günlerde şimdiden yeni bir soluk getirdi.”

“Genç yeteneklere bir şans vermek ve onları desteklemek ABT'de onlarca yıldır güçlü bir gelenek olmuştur ve bu nedenle Formula E'de de bu yolu izleyeceğimiz bizim için açıktı.” dedi.

Bu sezon, Abt, Lola ve Yamaha arasındaki yeni ortaklığın ilk yılı olacak ve di Grassi, takımın ilerlemesinden "çok olumlu anlamda şaşırmış" durumda.

Maloney, yolculuğun başlangıcında prestijli markalara katılma şansının projeye katılmak için bir teşvik olduğunu kabul ediyor.

“Bunu bir fırsat olarak görüyorum, elbette heyecan verici.”

“35 yaşında olsaydım muhtemelen bu konuda biraz daha farklı düşünürdüm ama gencim ve harika mühendislerle ve çok daha deneyimli olan Lucas'la birlikte ekibi geliştirme ve ondan bir şeyler öğrenme mücadelesini üstlenmeye hazırım.”

“Dört gözle bekliyorum, nerede olacağımızı bilmiyoruz ama iyimserim ve takımdaki herkesin gridde ön sıralarda yer almak için çok motive olduğunu biliyorum.”

Maloney has previously tested for Andretti Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Bunun ne kadar hızlı olacağını bilmiyorum ama kendilerini ve beni bu sezona hazırlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını biliyorum.” dedi.

Çarşamba günü yapılan açıklama, Maloney'nin şu anda gridde Formula E startı almamış tek sürücü olduğu anlamına geliyor.

ERT, geçen sezon Dan Ticktum ve Sergio Sette Camara ile yarıştıktan sonra ve henüz sürücü kadrosunu onaylamayan tek takım.

Formula E 2024-25 sürücü kadrosu

Abt: Lucas di Grassi, Zane Maloney

Andretti: Jake Dennis, Nico Muller

DS Penske: Maximilian Guenther, Jean-Eric Vergne

Envision: Sebastien Buemi. Robin Frijns

ERT: TBC

Jaguar: Nick Cassidy, Mitch Evans

Mahindra: Edoardo Mortara, Nyck de Vries

Maserati MSG: Jake Hughes, Stoffel Vandoorne

McLaren: Sam Bird, Taylor Barnard

Nissan: Norman Nato, Oliver Rowland

Porsche: Antonio Felix da Costa, Pascal Wehrlein