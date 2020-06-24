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Formula E / Son dakika

Mahindra, Wehrlein'ın yeri için Lynn ile anlaştı

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Mahindra, Wehrlein'ın yeri için Lynn ile anlaştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Haz 2020 10:37

Mahindra Racing Formula E takımı, sezon ortasında ekipten ayrılan Pascal Wehrlein'ın yerini Alex Lynn'in alacağını açıkladı.

Pascal Wehrlein, geçtiğimiz haftalarda Mahindra Racing takımından ayrıldığını açıklamıştı ancak şimdiye kadar Mahindra'dan herhangi bir açıklama gelmemişti.

Bugün itibariyle Mahindra, Wehrlein'in ayrılığını doğruladı ve yerine Alex Lynn'in geçeceğini açıkladı.

2014 GP3 şampiyonu Lynn, Formula E'de hem DS Virgin hem de Jaguar Racing takımları adına yarıştı.

Serideki en iyi sonucu altıncılık olsa da, genel olarak yarıştığı çoğu seride yeteneklerini gösterdi.

Alex Lynn, "Berlin'de Mahindra Racing'le yarışacağım için çok heyecanlıyım. Bu seride, Mahindra Racing'in başarmak istedikleriyle örtüşen güçlü hedeflerim var. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce iki kez Berlin'de yarıştım ve geçen yıl Super Pole bölümüne kalmak da dahil olmak üzere orada kendimi hep iyi hissettim. Orada yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Mahindra'nın CEO'su ve takım patronu Dilbagh Gill, "Alex'i Mahindra Racing ailesinde ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Kariyerinde zaten harika anlar vardı ve birlikte altıncı sezonun kalan kısmında başarılı sonuçlar alacağımızdan eminiz."

"Pascal'a da katkıları için teşekkür eder ve gelecekteki çalışmaları için ona en iyisini dileriz." dedi.

Wehrlein'ın Porsche'de Neel Jani'nin yerine geçmesi bekleniyor.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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