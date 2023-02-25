Mahindra ve ABT CUPRA, arka süspansiyondaki güvenlik endişelerinden dolayı hafta sonundan çekildi

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Cuma günü Cape Town E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman turlarında Mahindra pilotu Lucas di Grassi'nin arka süspansiyonu kırılmıştı ve Brezilyalı pilot aracını kenara çekmek zorunda kalmıştı.

Takım, sorunun kesin nedenine ilişkin daha fazla araştırma yapılana kadar güvenlik gerekçesiyle yarışmama kararı aldı. Sıralama turları devam ederken bu kararı açıklayan Mahindra, M9Electro ile yarışan müşteri takımları ABT CUPRA'nın da bu hafta sonu yarışmayacağını duyurdu.

Mahindra'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mahindra Racing, arka süspansiyon konusundaki güvenlik endişeleri nedeniyle ABB FIA Formula E Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Cape Town E-Prix'sinin sıralama turlarından ve yarışından çekildiğini doğruluyor."

"Takım İngiltere'ye döndüğünde, Mahindra M9Electro yarış araçlarının süspansiyon elemanları üzerinde kapsamlı bir inceleme yapılacaktır."

"Bu takım aynı zamanda müşteri takımımız ABT CUPRA'yı da etkiliyor ve onlar da hafta sonunun geri kalanında yer almayacaklar."

"Bu noktada sürücülerin ve diğer takımların güvenliği son derece önemlidir."

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sam Bird, Cape Town E-Prix'de yarışamayacak

Sıralama turlarında büyük bir kaza yapan Sam Bird'ün aracının yarışa yetişemeyeceği ve İngiliz pilotun bugünkü yarışta yer alamayacağı açıklandı.

Takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sam Bird, sıralama turlarındaki kazasının ardından ABB FIA Formula E Şampiyonası'nın 5. ayağında yarışamayacak."

"Sam'in Jaguar I-TYPE 6'sının şasinin değişmesi gerekiyor ve yarıştan önce bu çalışmayı tamamlamak için yeterli zaman yok. Jaguar artık Mitch'in yarışını optimize etmeye odaklanacak."

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images