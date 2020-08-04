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Formula E / Son dakika

Mahindra patronu Gill'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

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Mahindra patronu Gill'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ağu 2020 11:50

Mahindra Racing CEO'su ve takım patronu Dilbagh Gill, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sezonun final yarışlarında yer alamayacak.

Tempelhof'ta gerçekleştirilecek yarışa katılacak tüm sürücüler ve takım personeli koronavirüs testine girmek ve kendilerini otel odalarında 36 saat boyunca tecrit etmek zorunda kalacaklar.

Gill, koronavirüsle ilgili herhangi bir belirtisi olmamasına rağmen Pazartesi günü yapılan testin pozitif çıktığını ve şimdi 10-14 gün boyunca kendisini izole edeceğini açıkladı.

Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarına konuşan Gill, "İlk COVID-19 testim pozitif çıktı. Bu noktada tecrit altındayım ve ikinci testimi bekliyorum. Herhangi bir semptomum yok ve kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma yardım edemediğim için tuhaf hissediyorum ama uzak kalmam herkesin sağlığı için en iyisi." 

"COVID-19 nedeniyle takımda bazı değişiklikler yapılması gerekebilirdi ve herkesin bir yedeği var."

"Mahindra'nın çok güçlü bir yönetim ekibi var ve bu nedenle baş mühendisimiz Toni Cuquerella, takım patronluğu görevini üstlenecek ve Davide Clarke ile sorumlulukları paylaşacak." dedi.

Bu hafta sonu yapılacak etkinlikte en fazla 1000 kişi yer alabilecek. Normalde bu rakam 5000'i buluyordu.

Her takım, 40 yerine 21 personele sahip olacak. Bunlardan 19'u takım personeli, ikisi ise yarış pilotları olacak.

Başlangıçta bu rakam 20 olarak belirlenmişti. Ancak takım patronları için ekstra bir yer verildi.

Gill, "İkinci bir test daha yapmam gerekiyor. Şu andan itibaren ilk talimatlar 10 ila 14 gün izole olmam yönünde. Bu yüzden finalin benim için otel odasında geçeceğini düşünüyorum." dedi.

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Seri Formula E
Takımlar Mahindra Racing
Editör Matt Kew

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