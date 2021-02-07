Mahindra, Formula E'nin ilk net sıfır karbon emisyonlu takımı oldu

ALLCOT Grubu onaylı sertifikaya göre Mahindra Racing, FE’nin 2014/15’teki ilk sezonuna katıldığından beri yaptığı tüm karbon emisyonunu sıfırlamış durumda.

Buna ek olarak Hintli üretici, UNFCCC’nin İklim Eylemi için Spor Çerçevesi’ne katıldığını da açıkladı. Bu girişimin amacı, küresel iklim değişikliği hedeflerini yakalayabilmek için spor yıldızlarını yönlendirmek ve onları desteklemek.

Mahindra uzun bir süredir sürdürülebilirlik girişimlerinde bulunuyor ve halihazırda FIA bünyesindeki en yüksek seviye olan 3 Yıldız Akreditasyonuna sahip.

Takım ayrıca, Mahindra Grubu’nun yıllık 1 milyon ağaç dikme hedefinin bir parçası olarak, Hindistan’ın Araku Vadisi'ni ağaçlandırma girişimlerine devam ediyor.

Mahindra takım patronu Dilbagh Gill, “Biz, ‘iyilik yapmanın’ hayırseverlik ve kurumsal sosyal sorumluluğun ötesinde bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu, rastgele iyilikten daha büyük bir şey.”

“’İyilik yapmak’ bir amaç, bir tavır, bir yaşam şeklidir. Güvenilir, gelişmiş ve yeni nesil mobilite çözümleri bulmaya çalışırken gezegenimize de iyi davranmaya çalışan bizlerin; ve iş yapma biçimimizin rehberidir.”

“Mahindra Racing’de biz, gelir dönüşünden çok, iklim ve çevrenin dönüşünü önemsiyoruz.”

“Bu bizim mottomuzun bir parçası ve Formula E’de yarışmamızın önemli bir sebebi. 2014’te kuruluşumuzdan beri gezegenimiz üstündeki etkimizi azaltmaya çalışıyoruz ve 6 yıl içinde karbon nötr bir hale gelebildik.”

“Aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında 3 Yıldızlı Mükemmellik sertifikasına da sahibiz. Bu açıdan çalışmalarımız, Mahindra Grubu’nun tüm şirketler geneli karbon nötr olma hedefiyle birlikte yürütülecektir.”

“7. Sezona çevre ve iklim değişikliğine verdiğimiz önemin rehberliğinde başlayacağız. Tüm dünya için inovatif, rekabetçi ve aynı zamanda sürdürülebilir mobilite hedefleri belirlemek istiyoruz.” dedi.

Formula E de kurulduğundan beri net karbon sıfır ayak izine sahip ve seri, geçtiğimiz yılın Eylül ayında Mahindra’yla aynı sertifikayı almaya hak kazandı.

Bu konuda Formula E CEO’su Jamie Riegle, “Mahindra Racing’in kuruluşundan itibaren net karbon sıfır emisyona sahip olması ve bunu sertifikalandırması çok büyük bir başarı. Mahindra Racing spor çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda bir lider konumundadır ve tüm tedarik zincirlerinde sürdürülebilir iş planları uygulanmasını teşvik etmektedir.”

“FIA 3 Yıldız Akreditasyonunu almaya hak kazanan ilk; ve UNFCCC İklim Eylemi için Spor Çerçevesi’ne imza atan son takım olarak, iklim değişikliğiyle savaşmak için mükemmel bir ortaklar.”

“Formula E gridine katılan ve Gen3 döneminde yarışma sözü veren ilk takım olarak, aynı vizyonu paylaştığımız ve eş değerlere sahip olduğumuz böylesi bir organizasyonla, bu kadar uzun süreli ve devam eden bir ilişkiye sahip olmamız çok mutluluk verici.” dedi.

2020/21 FE sezonu 26-27 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek 2 gece yarışıyla başlayacak.

Mahindra şu anda serinin, 2022-23 tarihinde devreye girecek Gen3 kural döneminde yarışma sözü veren ilk takım konumunda yer alıyor.