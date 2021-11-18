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Formula E Haberler

Mahindra, 2022 Formula E aracını tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mahindra, 2022 Formula E sezonu öncesinde, yeni sezonda yarışacağı renk düzenini tanıttı.

Mahindra M7Electro
Mahindra M7Electro
1/4

Fotoğraf: Mahindra Racing

Mahindra M7Electro
Mahindra M7Electro
2/4

Fotoğraf: Mahindra Racing

Alexander Sims, Mahindra
Alexander Sims, Mahindra
3/4

Fotoğraf: Mahindra Racing

Rowland Oliver, Mahindra
Rowland Oliver, Mahindra
4/4

Fotoğraf: Mahindra Racing

Hindistan merkezli takım, perşembe günü yeni renk düzenini tanıttı. Araç büyük oranda kırmızı renge dönüştürüldü. Ön kanatta ve kokpitin her iki yanında, açıkça görülen mavi renkle, takımın güç ünitesi tedarikçisi ZF'e dikkat çekildi.

Mahindra, serideki 8. sezonuna yenilenmiş bir sürücü kadrosuyla girecek ve Alexander Sims'in yanında Oliver Rowland yarışacak.

İlk Formula E zaferini Londra'da Mahindra ile kazanan Alex Lynn, bu yıl takımda olmayacak ve yeni sezonda Chip Ganassi ile IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası'na geçecek.

Ayrıca Mahindra, Nick Heidfeld'in yedek pilotluk görevinden ayrıldığını fakat özel danışman rolüyle takımda yer almaya devam edeceğini açıkladı.

Eski IndyCar ve Formula 2 sürücüsü Jordan King, arka arkaya ikinci sezonunda Mahindra'nın gelişim sürücüsü olmaya devam edecek ve takımın simülatöründe çalışmalar yapacak.

Takım patronu Dilbagh Gill, "Yeni sezonun başlamasından hemen önce, yeni yarış aracımızı ortaya çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

2022 Formula E sezonu, 28-29 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da yapılacak Diriyah E-Prix ile başlayacak.

Takımlar yeni araçlarını ilk kez 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Valensiya'da test edecekler.

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