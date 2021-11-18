Mahindra, 2022 Formula E aracını tanıttı

Hindistan merkezli takım, perşembe günü yeni renk düzenini tanıttı. Araç büyük oranda kırmızı renge dönüştürüldü. Ön kanatta ve kokpitin her iki yanında, açıkça görülen mavi renkle, takımın güç ünitesi tedarikçisi ZF'e dikkat çekildi.

Mahindra, serideki 8. sezonuna yenilenmiş bir sürücü kadrosuyla girecek ve Alexander Sims'in yanında Oliver Rowland yarışacak.

İlk Formula E zaferini Londra'da Mahindra ile kazanan Alex Lynn, bu yıl takımda olmayacak ve yeni sezonda Chip Ganassi ile IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası'na geçecek.

Ayrıca Mahindra, Nick Heidfeld'in yedek pilotluk görevinden ayrıldığını fakat özel danışman rolüyle takımda yer almaya devam edeceğini açıkladı.

Eski IndyCar ve Formula 2 sürücüsü Jordan King, arka arkaya ikinci sezonunda Mahindra'nın gelişim sürücüsü olmaya devam edecek ve takımın simülatöründe çalışmalar yapacak.

Takım patronu Dilbagh Gill, "Yeni sezonun başlamasından hemen önce, yeni yarış aracımızı ortaya çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

2022 Formula E sezonu, 28-29 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da yapılacak Diriyah E-Prix ile başlayacak.

Takımlar yeni araçlarını ilk kez 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Valensiya'da test edecekler.