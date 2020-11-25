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Formula E / Son dakika

Mahindra, 2020/21 sezonunda Lynn ile yarışacak

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Alexander Sims, Alex Lynn, Dilbagh Gill, CEO and Team Principal, Mahindra Racing with the Mahindra M7Electro

Alexander Sims, Alex Lynn, Dilbagh Gill, CEO and Team Principal, Mahindra Racing with the Mahindra M7Electro
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Fotoğraf: Mahindra Racing

Mahindra M7Electro

Mahindra M7Electro
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Fotoğraf: Mahindra Racing

Mahindra M7Electro

Mahindra M7Electro
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Fotoğraf: Mahindra Racing

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mahindra, 2020/21 Formula E sezonunda Alexander Sims ve Alex Lynn ikilisiyle mücadele edeceğini doğruladı.

Resmi açıklama, Mahindra'nın yeni sezonda mücadele edeceği aracı ve renk düzeni tanıttığı çarşamba günü geldi.

Eski DS Virgin pilotu Lynn, takımın Pascal Wehrlein ile yollarını ayırdığı 2019/20 sezonunun Berlin yarışlarında, Hintli ekiple yarışmaya başlamıştı.

İngiliz sürücü sezonu, takımla tam sezon mücadele eden Jerome d'Ambrosio'nun sadece 3 puan ardında tamamladı ve oldukça iyi bir performans sergilemiş oldu.

Lynn şimdi, 2017/18 sezonundan sonra ilk kez Formula E'de tam sezon mücadele edecek.

Eski Jaguar sürücüsü Lynn, "ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 7. sezonu için seriye geri döndüğüm ve Mahindra Racing'in bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım."

Mahindra M7Electro

Mahindra M7Electro

Fotoğraf: Mahindra Racing

Mahindra M7Electro

Mahindra M7Electro

Fotoğraf: Mahindra Racing

"M7Electro'yu çok sayıda test gününde kullanma fırsatım oldu ve hepimiz ortaya çıkardığımız şeyden oldukça gurur duyuyoruz. Santiago'da başlangıç ışıkları sönene kadar rekabet seviyemizi tam olarak bilemeyeceğiz, ancak sürekli olarak galibiyet ve podyumlar için savaşmak için buradayız. Takım bunun için burada ve ben de öyle."

"Bu açıdan, bu çalışkan ekibin hak ettiği sonuçları almak için son derece heyecanlı ve motiveyim." dedi.

Lynn, BMW fabrika takımından ayrılarak Mahindra'ya geçen Alexander Sims ile takım arkadaşı olacak.

Sims, Mahindra'da d’Ambrosio'nun yerini alırken, Belçikalı sürücü spordan emekli olarak Venturi'nin yönetimine katıldı.

Mahindra geçen sezonu dokuzuncu sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Alex Lynn
Takımlar Mahindra Racing
Editör Rachit Thukral

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