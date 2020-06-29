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Formula E / Son dakika

Ma, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Berlin FE yarışlarını kaçıracak

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Ma, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Berlin FE yarışlarını kaçıracak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Haz 2020 16:24

NIO 333 sürücüsü Ma Qinghua, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan seyahat sınırlamaları nedeniyle 2019-20 Formula E sezonunun son altı yarışını kaçıracak.

Çinli sürücü Ma ve Şangay merkezli Lisheng Racing'in sahibi olduğu takımın üyeleri Berlin'deki Tempelhof Havalimanı'ndaki altı yarışta yer alamayacaklar.

Ülkenin başkenti Pekin şu anda yeni bir virüs salgınıyla mücadele ediyor ve bundan ötürü hem iç hem de dış uçuşlara kısıtlama getirildi.

Ma, "Ne yazık ki, 2015-16 sezonunda yarıştığım Berlin'e bu yıl gidemiyorum."

"Bizi daha fazla COVID-19 riskine maruz bırakacağı için şu anda yurtdışına seyahat etmek ve yarışa katılmak çok zor."

"Takım ve ben bu konuda derinlemesine bir tartışma yaptık ve pandeminin mevcut durumu göz önüne alındığında, takım için mümkün olan en iyi hazırlığı sağlamak adına bu kararı aldık." dedi.

Şu anda FE sıralamasında son sırada yer alan Ma'nın, 2020-21 sezonunda yarışmaya devam etmesi bekleniyor.

Takım CEO'su Vincent Wang şunları ekledi: "Ma ve Şanghay takım üyeleri, kısıtlamalar nedeniyle yarışa katılamayacaklar. Bu oldukça talihsiz bir durum ama uzaktan çalışmaya devam edeceğiz.

"Yönetim ekibi şu anda Ma'nın yerini alacak olanı seçiyor ve yakında bir duyuru yapılacak."

Audi'deki koltuğunu kaybeden Daniel Abt'ın bu yarışta Ma'nın yerine geçmesi bekleniyor.

NIO 333 takım arkadaşı Oliver Turvey, 21. sırada yer alıyor ve  özellikle Super Pole bölümüne kaldığı Santiago'da iyi bir iş yaptı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Ma Qing Hua
Takımlar NIO Formula E Team
Editör Matt Kew

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