Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı! Sonraki / Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''
Formula E / Valencia ePrix II / Haberler

Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alex Lynn, Valensiya E-Prix’sinde, Norman Nato’nun ona çarpması sonrasında kaybettiği zafer fırsatı sonrasında, Formula E’nin ne kadar acımasız olacağını gördüklerini söyledi.

Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’

Mahindra sürücüsü, İspanya’da düzenlenen yarışta, Porsche sürücüsü Andre Lotterer’in ceza almasıyla yarışa ikinci sırada başladı ve çok enerji tüketildiği bilinen pistte, BMW Andretti’den Jake Dennis’in arkasında, enerji tasarrufu yapmaya çalışıyordu.

27 yaşındaki sürücü, çaylak Dennis’e atak yapıp, liderliği eline almayı planlıyordu ancak Nato, 18. turda Mahindra sürücüsünü dokuzuncu virajın çıkışındaki çakıl havuzuna hafifçe itti ve bu da İngiliz sürücünün beşinciliğe düşmesine neden oldu. Sonrasında da atak modundaki sürücüler tarafından geçilen Lynn, dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Lynn, atak moduna geçtiğinde kaybını biraz telafi etti, sonrasında da Nissan’dan Oliver Rowland’ı ve Audi’den Rene Rast’ı geçerek, dördüncülük pozisyonuna ulaştı. Fakat, Nato’nun kazadan ötürü beş saniye ceza almasıyla, Lynn üçüncülüğe yükselerek, podyuma çıkabildi.

Bu sonuç, daha önce en iyi derecesi beşincilik olan İngiliz sürücünün ilk podyumu oldu ve Lynn, Mahindra’nın, 2019’daki Marakeş E-Prix’sinden beri ilk Formula E galibiyetini almak için hıza sahip olduğunu ancak bir yarışın başlarında çok yakın giden bir araç treninde bir kaza yaşadığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Lynn, ‘’Dürüst olmak gerekirse, çok yazık oldu. Norman sonrasında özür diledi.’’

‘’Bu, sadece onun yanlış hesaplaması yüzünden oldu gibi görünüyor. Daha tekrar izlemedim, önce tekrar izlemeliyim. Formula E’deyiz, değil mi?’’

‘’Trenin arkasında kalma riskiniz var ve akıllı olmaya çalışırken, bir anda işler kötüye gidebilir. Gitti de.’’

‘’Ancak, bu oyunun bir parçası da, bizim stratejimizin bir parçasıydı ve riski aldık. Yazık oldu çünkü bence kazanmak için yeterince enerjimiz ve iyi bir aracımız vardı. Ancak telafi edebildiğimizi ettik ve üçüncü olduk.’’ dedi.

Ancak Mahindra takımıyla ilk podyumunu alan Lynn, Dennis’le galibiyet için savaşma şansını kaçırdığı için üzgün değil.

Basın konferansında kötü hissedip hissetmediği sorulan Lynn, ‘’Aslında hayır, çünkü daha önce hiç Formula E podyumu almamıştım ve bu oldukça çılgın bir şey. Çünkü çok kez yaklaştım ve bu yönden bakılınca, çok iyi hissediyorum.’’

‘’Ancak, Jake’i tebrik ederim. En sonunda, en önde lider götürüyordu.’’ dedi.

Nato, aldığı ceza da hesaba katıldıktan sonra ikincilikten beşinciliğe düştü. Venturi sürücüsü kaza için özür diledi ve bunun, sürücülerin enerji tasarrufu yaparken birbirine çok yaklaşmasından kaynaklandığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Nato şunları söyledi: ‘’Bu yarış, en başından itibaren tamamen enerji tasarrufuyla ilgiliydi, özellikle de virajlarda, hepimiz mümkün olduğu kadar enerji kazanmaya çalışıyorduk.’’

‘’Bazen, grid çok yakınlaşıyor ve önünüzdeki kişiye dokunuyorsunuz. Bunu isteyerek yapmıyorsunuz. Birçok sürücü de bana aynısını yaptı, ancak bu sefer ne kadar yavaşladıklarına şaşırmıştım. Alex'den kaçamadım ve ona dokundum. Herhangi bir geçiş yapmaya çalışmıyordum.’’

‘’Bu yüzden özür dilemeye gittim çünkü eğer onun yerinde olsaydım, ben de sinirli olurdum. Ancak Formula E’de böyle şeyler olabilir. Küçük bir hatanın bedeli büyük olacaktır. Hâlâ öğreniyorum.’’

Alex Lynn, Mahindra Racing, 2nd position, Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, 1st position, on the podium

Alex Lynn, Mahindra Racing, 2nd position, Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, 1st position, on the podium

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı!

Önceki haber

Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı!

Sonraki haber

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valencia ePrix II
Pilotlar Alex Lynn
Takımlar Mahindra Racing
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

15s
2
Formula 1

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

22 dk
3
Formula 1

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

22s
4
Formula 1

Verstappen: "Umarım Portekiz'de de rekabetçi oluruz"

12s
5
Formula 1

Wolff: "Mercedes, Hamilton'ın F1'deki son takımı olacak"

16s
Son Haberler
Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''
Formula E

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

1s
Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’
Formula E

Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’

1s
Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı!
Formula E

Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı!

18s
Valensiya E-Prix: Kuruyan pistte pole pozisyonu Dennis ve BMW'nin oldu
Formula E

Valensiya E-Prix: Kuruyan pistte pole pozisyonu Dennis ve BMW'nin oldu

22s
Da Costa, kendisini suçlayan FIA'yı eleştirdi
Formula E

Da Costa, kendisini suçlayan FIA'yı eleştirdi

23s
Son Videolar
Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil” Valensiya ePrix
Formula E / Haberler

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

NIO 333, Formula E'nin Gen3 kurallarını kabul eden takımlar arasına katıldı
Formula E / Son dakika

NIO 333, Formula E'nin Gen3 kurallarını kabul eden takımlar arasına katıldı

Button, gelecek sene konuk sürücü olarak DTM'e katılabilir
DTM / Son dakika

Button, gelecek sene konuk sürücü olarak DTM'e katılabilir

Çok Okunanlar Bugün

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Verstappen: "Umarım Portekiz'de de rekabetçi oluruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Umarım Portekiz'de de rekabetçi oluruz"

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Monaco Historic Grand Prix: Heyecan verici yarış tartışmalı sonlandı
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Monaco Historic Grand Prix: Heyecan verici yarış tartışmalı sonlandı

Wolff: "Mercedes, Hamilton'ın F1'deki son takımı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, Hamilton'ın F1'deki son takımı olacak"

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor

Son Haberler

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''
Formula E Formula E / Haberler

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’
Formula E Formula E / Haberler

Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’

Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı!
Formula E Formula E / Yarış raporu

Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı!

Valensiya E-Prix: Kuruyan pistte pole pozisyonu Dennis ve BMW'nin oldu
Formula E Formula E / Sıralama turları raporu

Valensiya E-Prix: Kuruyan pistte pole pozisyonu Dennis ve BMW'nin oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.