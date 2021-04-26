Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’

Mahindra sürücüsü, İspanya’da düzenlenen yarışta, Porsche sürücüsü Andre Lotterer’in ceza almasıyla yarışa ikinci sırada başladı ve çok enerji tüketildiği bilinen pistte, BMW Andretti’den Jake Dennis’in arkasında, enerji tasarrufu yapmaya çalışıyordu.

27 yaşındaki sürücü, çaylak Dennis’e atak yapıp, liderliği eline almayı planlıyordu ancak Nato, 18. turda Mahindra sürücüsünü dokuzuncu virajın çıkışındaki çakıl havuzuna hafifçe itti ve bu da İngiliz sürücünün beşinciliğe düşmesine neden oldu. Sonrasında da atak modundaki sürücüler tarafından geçilen Lynn, dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Lynn, atak moduna geçtiğinde kaybını biraz telafi etti, sonrasında da Nissan’dan Oliver Rowland’ı ve Audi’den Rene Rast’ı geçerek, dördüncülük pozisyonuna ulaştı. Fakat, Nato’nun kazadan ötürü beş saniye ceza almasıyla, Lynn üçüncülüğe yükselerek, podyuma çıkabildi.

Bu sonuç, daha önce en iyi derecesi beşincilik olan İngiliz sürücünün ilk podyumu oldu ve Lynn, Mahindra’nın, 2019’daki Marakeş E-Prix’sinden beri ilk Formula E galibiyetini almak için hıza sahip olduğunu ancak bir yarışın başlarında çok yakın giden bir araç treninde bir kaza yaşadığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Lynn, ‘’Dürüst olmak gerekirse, çok yazık oldu. Norman sonrasında özür diledi.’’

‘’Bu, sadece onun yanlış hesaplaması yüzünden oldu gibi görünüyor. Daha tekrar izlemedim, önce tekrar izlemeliyim. Formula E’deyiz, değil mi?’’

‘’Trenin arkasında kalma riskiniz var ve akıllı olmaya çalışırken, bir anda işler kötüye gidebilir. Gitti de.’’

‘’Ancak, bu oyunun bir parçası da, bizim stratejimizin bir parçasıydı ve riski aldık. Yazık oldu çünkü bence kazanmak için yeterince enerjimiz ve iyi bir aracımız vardı. Ancak telafi edebildiğimizi ettik ve üçüncü olduk.’’ dedi.

Ancak Mahindra takımıyla ilk podyumunu alan Lynn, Dennis’le galibiyet için savaşma şansını kaçırdığı için üzgün değil.

Basın konferansında kötü hissedip hissetmediği sorulan Lynn, ‘’Aslında hayır, çünkü daha önce hiç Formula E podyumu almamıştım ve bu oldukça çılgın bir şey. Çünkü çok kez yaklaştım ve bu yönden bakılınca, çok iyi hissediyorum.’’

‘’Ancak, Jake’i tebrik ederim. En sonunda, en önde lider götürüyordu.’’ dedi.

Nato, aldığı ceza da hesaba katıldıktan sonra ikincilikten beşinciliğe düştü. Venturi sürücüsü kaza için özür diledi ve bunun, sürücülerin enerji tasarrufu yaparken birbirine çok yaklaşmasından kaynaklandığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Nato şunları söyledi: ‘’Bu yarış, en başından itibaren tamamen enerji tasarrufuyla ilgiliydi, özellikle de virajlarda, hepimiz mümkün olduğu kadar enerji kazanmaya çalışıyorduk.’’

‘’Bazen, grid çok yakınlaşıyor ve önünüzdeki kişiye dokunuyorsunuz. Bunu isteyerek yapmıyorsunuz. Birçok sürücü de bana aynısını yaptı, ancak bu sefer ne kadar yavaşladıklarına şaşırmıştım. Alex'den kaçamadım ve ona dokundum. Herhangi bir geçiş yapmaya çalışmıyordum.’’

‘’Bu yüzden özür dilemeye gittim çünkü eğer onun yerinde olsaydım, ben de sinirli olurdum. Ancak Formula E’de böyle şeyler olabilir. Küçük bir hatanın bedeli büyük olacaktır. Hâlâ öğreniyorum.’’

Alex Lynn, Mahindra Racing, 2nd position, Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, 1st position, on the podium Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images