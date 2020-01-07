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Formula E / Son dakika

Lynn, Jaguar'ın yedek pilotu oldu

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Lynn, Jaguar'ın yedek pilotu oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Oca 2020 13:32

Alex Lynn, Jaguar Formula E takımına geri döndü ve yeni sezonda takımın hem yedek hem de test pilotu olacak.

Alex Lynn, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Virgin Racing adına Formula E'de mücadele etmiş ve ertesi sezon için hiçbir takımla anlaşamamıştı. Ancak Nelson Piquet Jr'ın kötü performansı ve takımdan gönderilmesiyle, 2018-19 sezonunun kalan kısmında Jaguar'a geçti.

James Calado'nun FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Sebring ayağında mücadele edecek olmasından ötürü Sanya Formula E yarışında kendisinin yerini alacak yedek bir pilota ihtiyaç duyuluyor.

Bununla birlikte Lynn'in Aston Martin ile yaptığı WEC GTE Pro anlaşmasından ötürü Calado'nun bu yarıştaki yerin alıp almayacağı belirsiz.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Jaguar, yakın zamanda Mitch Evans'ın takım arkadaşının kim olacağına karar verecek.

Lynn, "Jaguar Racing takımına tekrar katılacağım ve Formula E'ye döneceğim için heyecanlıyım. Şampiyonayı, takımı, hedeflerini ve nasıl çalıştıklarını biliyorum. Takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Jaguar takım patronu James Barclay, "Mitch Evans ve James Calado heyecan verici bir sürücü kadrosu. Sezon boyunca Alex tarafından güçlü şekilde desteklenecekler. Alex çok yetenekli ve başarılı bir sürücü. Aynı zamanda Formula E'de değerli bir deneyime ve takımımızla harika bir ilişkiye sahip. Bu deneyim ve ilişki, kaydettiğimiz gelişimin devamı için son derece faydalı olacak."

"Yarışları sadece etrafınızda çalışkan ve yetenekli bir ekip varsa kazanabilirsiniz. Alex'i tekrar takıma getirmek, bunu başarmamıza yardımcı olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Alex Lynn
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

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