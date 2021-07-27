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Formula E / Londra E-Prix II Haberler

Lynn: “Formula E galibiyeti kazanamamak, beni yıllarca rahatsız etti”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Selin Elif Köse

Cumartesi günü Londra’da ilk FE zaferini kazanan Alex Lynn, elektrikli seride galibiyet kazanamamasının kendisini “yıllar boyunca rahatsız ettiğini” söyledi.

Lynn: “Formula E galibiyeti kazanamamak, beni yıllarca rahatsız etti”

Lynn, 2017 yılında FE’de ilk kez piste çıktığı New York E-Prix’sinde pole pozisyonunu kazanmıştı ancak bu noktadan sonra, böyle sonuçlar elde etmeyi başaramadı. 

Fakat bu sene, nisan ayında düzenlenen Valensiya E-Prix’sinde ilk kez podyuma çıkan sürücünün şansı tersine dönmeye başladı ve Londra’daki yarışta kendi ülkesinde serideki ilk galibiyetini kazandı.

Ayrıca bu sonuç, takımı Mahindra’nın elektrikli serideki beşinci zaferi oldu ve ekibin, 2019 Marakeş E-Prix’sinden bu yana süregelen galibiyet özlemi sona ermiş oldu.

Geçmişte GP3 şampiyonluğu ve Aston Martin ile Le Mans zaferi kazanan sürücüye, bu FE galibiyetinin kariyerinin en iyi anlardan biri olup olmadığı soruldu.

Mahindra sürücüsü, “Kesinlikle en iyilerden biriydi. Kendi açımdan, bu durum [seride galibiyet kazanamamak] beni yıllarca rahatsız etmişti.”

“Formula E kariyerim oldukça ilginç bir şekilde ilerledi. Dürüst olmak gerekirse, bir tarafım sadece bir galibiyet kazanıp seriden ayrılmak istiyordu. En azından kendime böyle söylüyordum çünkü bu kartegoride nasıl sürülmesi gerektiğini biliyorum.”

“Her zaman tek turda iyi bir performans gösterdiğimi hissediyordum ama yarışı bir araya getiremiyordum. Bunu hep düşünüyordum ama sonunda bugün, ‘Formula E’de nasıl sürülmesi gerektiğini biliyorum’ dedim.”

“Bunu kelimelerle anlatmak zor çünkü neredeyse 4 yıldır Formula E’de belki bir gün yarış kazanmaya yaklaşabilirim diye hayal kuruyordum.”

“Aslında cumartesi günü ilk kez FE’de bir tura liderlik ettim ve bugün, yarış kazanmayı başardım ki bu gerçekten inanılmaz.” cevabını verdi.

Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Lynn, üçüncü sıradan start almıştı ama 10. virajda Mercedes sürücüsü Nyck de Vries’e geçilerek dördüncü sıraya gerilemişti.

Fakat Hollandalı sürücüyü, fanboost kullanarak birinci virajda gerisinde bırakmış ve sonrasında, yarışı ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak, ilk sırada finiş gören Lucas di Grassi’ye siyah bayrak çıkmasıyla yarışın nihai galibi olmuştu.

Ayrıca Britanyalı sürücü, takımının cumartesi gecesi boyunca aracında yaptığı değişikliklerin bu sonucu kazanmasında büyük rol oynadığına inanıyor.

“Yarış iyiydi. Bence cumartesi günü daha iyi bir yarış hızına sahiptik. Nyck, yarışın ilk bölümünde beni geçmişti ama bu sorun değildi çünkü onun çok hızlı olacağını biliyordum ve benim diğer sürücülerle yarışmam gerekiyordu.”

“Ancak ilk güvenlik aracından sonra farklı şeyler yaşandı ve biraz kaos oluştu. İkinci atak moduna doğru zamanda geçtik. Yani doğru zamanda doğru kararlar aldık ve bu gerçekten harikaydı."

“Bence bugün cumartesi gününe kıyasla kesinlikle ileriye bir adım attık. Bir gecede çok şey öğrendik ve aracı geliştirdik."

“Ayrıca güvenlik aracı kesinlikle lastik sıcaklığı konusunda yardımcı oldu ve bu bizim için yeterliydi.”

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