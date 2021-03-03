Lynn, Diriyah’daki Formula E yarışında geçirdiği kazadan sonra tamamen iyi

Lynn 26. turda, Mitch Evans’la beraber 14.lük için savaşıyordu ve ikili 17. virajdan sonraki düzlükte çarpıştı.

Formula E, kazanın televizyon kameraları görüntülerini yayınladı. Bu görüntülerde Lynn’in Mahindra’sı, Evans’ın aracının üstüne fırlamasının ardından ters dönüyor ve pistte 18. Virajın kaçış alanına kadar sürükleniyor.

Araç durduğunda, İngiliz sürücü hemen araçtan çıkarıldı ve ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Mahindra Racing’in takım patronu Dilbagh Gill de hastaneye giden sürücüye eşlik etti. Sürücü, hastanede bir gece kalmasının ardından, bilgisayarlı tomografi sonuçları temiz çıkınca taburcu edildi.

Kazanın ardından yarışa sarı bayrakla ara verildi ve incelemeler başlatıldı. Uzun bir aradan sonra, bitimine üç dakika kalan yarışın tekrar başlatılmaması kararı alındı ve Lynn’in Virgin Racing’deki eski takım arkadaşı, şimdi Jaguar sürücüsü olan Sam Bird kazanan ilan edildi.

Yaşanan talihsiz olayın üzerinden 48 saat geçmeden, Mahindra Racing’in Twitter hesabında Lynn’in, kazayı geçmişte bıraktığını ve Roma’daki seansa odaklandığını söylediği bir video paylaşıldı.

Lynn videoda, ‘’Herkese merhaba, Cumartesi günkü gece yarışından sonra sizlere bir bildiride bulunmak istedim.’’

‘’Açıkçası, yarış umduğumdan biraz daha dramatik bir şekilde sonlandı.’’

‘’Ancak öncelikle söylemeliyim ki %100 iyiyim, hiç yaralanmadım. Bu yüzden takımım Mahindra’ya, FIA’ya ve Formula E’ye, sürdüğüm aracın inanılmaz güvenli olmasıyla ilgili teşekkürlerimi sunuyorum.’’

‘’İkinci olarak da hepinize mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim, dürüst olmak gerekirse bazılarınızın söyledikleriyle çok onurlandım ve buna çok minnettarım.’’

‘’Şu andan itibaren, her şey birkaç hafta sonraki Roma’ya hazırlanmakla ilgili. Bana verilmiş olan çok hızlı Mahindra aracını olabildiğince yükseltmek istiyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.’’ dedi.

Lynn’in takım arkadaşı Alexander Sims’in yarışı yedinci sırada bitirip altı puan almasının ardından, Mahindra şu anda takımlar şampiyonasında 11. sırada.