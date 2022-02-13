Lotterer: "Wehrlein, Meksika'daki Porsche'nin ilk galibiyetini almayı hak etti"

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Porsche, Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçek eşleştirilen yarışı kontrol altında götürdü ve Wehrlein, damalı bayrağı Lotterer'in hemen önünde ilk sırada görürken, Alman üretici duble yapmış oldu.

Wehrlein, Formula E kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Aslında 2019 Mexico City'de galibiyeti son metrelerde kaybetmiş ve Pueble yarışında ise diskalifiye edildi. Bundan ötürü de iki kez galibiyete çok yaklaşsa da, en önemli kupayı alamamış oldu.

Nihayet şanssızlık serisini kırıp ilk galibiyetini Meksika'da alan Wehrlein, Porsche'ye de serideki ilk zaferini tattırmış oldu.

Lotterer, Wehrlein'in önceki şanssızlıklarının ardından ilk zaferini almayı hak ettiğini ancak sıralama turlarında kendi hatası nedeniyle galibiyeti kaçırdığını ekledi.

"Sıralama turlarında yaptığım hata muhtemelen beni bu pozisyona getiren şey oldu." diyen Lotterer, başlangıçtan itibaren takım stratejisine odaklandıklarını ve takım kuralları nedeniyle birbirleriyle yarışmadıklarını belirtti.

Ardından şöyle devam etti: "Bir dahaki sefere ben önde olmalıyım!"

"Pascal'ı tebrik ederim, geçen yıl kendisinden alınan galibiyetin ardından geri hak ettiğini düşünüyorum. Takım için muazzam bir sonuçtu. Geçen yılki zorlu sezonda ve sonrasında çok fazla çaba sarf ettik, çok fazla iniş ve çıkış yaşadık. Sanırım bazı şeyleri bir araya getirmeye başlıyoruz."

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Alman üreticiyle uzun süredir devam eden ilişkisi göz önüne alındığında, Porsche'nin Formula E'deki ilk zaferini alamadığı için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda Lotterer, zaferin “kağıt üzerinde mümkün olduğunu" düşündüğünü kabul etti.

"Evet, kesinlikle daha fazlasını yapmak mümkün olabilirdi ama biz takım olarak çalıştık ve ben de geride kaldım. Sıralama turları bana pahalıya patladı ve yazık oldu."

"Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü kağıt üzerinde kazanabilirdim. Fakat takım arkadaşınla savaşıyorsanız tamamen farklı bir hikaye oluyor."

Lotterer ayrıca, Porsche'nin yarışta toplam 40 tur atılması yönünde plan yaptığını ve bu durum karşısında biraz şaşırdığını belirtti.

“Takım bize bunu yapacağımızı söylediğinde başlangıçta biraz gergindim. Fakat planımıza bağlı kaldık ve hedeflerimizi takip ettik. Sonunda işe yaradı."

"Yani bunu en başından hesaplayan takıma şapka çıkarıyorum."