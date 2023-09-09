Lotterer, WEC'e odaklanmak için Formula E'den ayrılıyor

41 yaşındaki Alman sürücü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2024 yılında yalnızca Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki Porsche taahhütlerine odaklanacağını doğruladı.

Lotterer, 2017/18 sezonunda Techeetah'a katılmasıyla başlayan Formula E'deki altı sezonluk macerasının yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir tek koltuklu araçlarda yarışıyordu.

Lotterer bu süre zarfında 2011 yılında Formula Nippon şampiyonluğunu kazandı ve 2014 yılında Spa'da Caterham ile ilk ve tek Formula 1 yarışına çıktı.

Açıklamada, "26 yıllık tek koltuklu yarış dönemini kapatmanın zamanı geldi. Porsche ile dördüncü kez Le Mans 24 Saat ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanma mücadeleme tamamen odaklanmak için FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda artık yarışmamaya karar verdim."

"Formula BMW, Formula Renault, Formula 3, Champ Car, Formula Nippon/Super Formula, Formula 1 ve son olarak 2017'de dördüncü sezonun başında katıldığım Formula E ailesinde yarışmak harika bir yolculuktu."

"Formula E'yi yarattıkları için [serinin kurucu ortağı] Alejandro Agag'a, ekibine ve FIA'ya şahsen teşekkür etmek istiyorum, harika bir yolculuk oldu ve birçoğumuzun hayatını değiştirdiniz. Formula E yarıştığım en zorlu ve eğlenceli şampiyona oldu!"

"Formula E'de yarıştığım, tüm sürdürülebilir teknolojileri teşvik ettiğim ve bu padokta birkaçı bugün en iyi arkadaşım haline gelen harika insanlarla tanıştığım için son derece minnettar ve gururluyum." dedi.

Lotterer'in Formula E'den ayrılma haberi, klasmanda 18. sırada yer aldığı ve en iyi derecesini Mexico City'deki açılış yarışında dördüncü olarak elde ettiği zorlu bir sezonun ardından geldi. Lotterer, son puanını ise sekizinci bitirdiği ilk Berlin yarışında aldı.

Takım arkadaşı Jake Dennis'in şampiyonluğa giden yolda ikisi zafer olmak üzere 11 podyum derecesi elde etmesi onun mücadelesini daha da belirginleştirdi.

Techeetah için iki sezon yarıştıktan sonra Lotterer, 2019/20 sezonundan itibaren Porsche Formula E takımına katıldı ve 2022/23 sezonunda müşteri takımı Andretti'ye geçerek Alman markasıyla tam bir WEC sezonu geçirdi.

Le Mans test günüyle çakışması nedeniyle Haziran ayındaki Jakarta E-Prix'sini kaçırmak zorunda kaldı ve bu vesileyle David Beckmann onun yerine geçti.

Lotterer, tamamen elektrikli seride geçirdiği altı sezon boyunca yedi ikincilik elde etti ancak zafere ulaşamadı. En iyi şampiyona derecesi ise ilk üç sezonunun her birinde elde ettiği sekizincilik oldu.

Andretti 2023/24 sezonunda Lotterer'in yerine kimin geçeceğini henüz açıklamadı.