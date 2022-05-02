Lotterer, Rowland ile kazasının ardından "acı" Monako Formula E yarışı için üzgün

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Lotterer, Rowland tarafından baskı altındaydı ve İngiliz'in 19. turun başında yaptığı hamle, Alman sürücünün duvara çarpmasına sebep oldu. Rowland da hasar aldığı için yarış dışı kaldı.

Böylece güvenlik aracı çıktı ve Lotterer, kazadan sol elinde küçük bir kesik ve morlukla ayrıldı.

Rowland ise kazadan sorumlu tutuldu ve Berlin'deki bir sonraki yarış için üç sıra grid cezası aldı.

Lotterer, "Rowland'ın çok geç bir noktada içeriden atak yaptığını gördüm ve çarpışmayı önlemek için yer bıraktım."

"Fakat kerblerin üzerine çıktı, arka tarafı kaybetti ve benim önüme çarptı. Ben de doğruca bariyerlere girdim ve yapabileceğim bir şey yoktu." dedi.

Lotterer, Wehrlein'in başlarda yarış dışı kalmasının ardından Porsche için puan alamamasının, kabul etmesi zor bir yarış olduğunu söyledi.

Andre Lotterer, Porsche Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Fakat Lotterer, iki sürücü de sıralama düellolarına çıktığı ve yarışta güçlü olduğu için, takımın Monako hafta sonunda gösterdiği tempo hakkında iyimser konuştu.

Lotterer, "Bu hepimizin için acı. Özellikle Pascal daha öndeydi. Bu yüzden çok acı."

"Bense, iyi puanlar alabilirdim. Yarışın ortasında sanırım dördüncü veya beşinciydim. Bilmiyorum."

"İki araçla birden puan alamayınca takım için oldukça zor bir hafta sonu oldu."

"Fakat önümüzde birçok yarış var. İki araç da sıralamada iyi olduğu ve iyi performans gösterdiği için birçok olumlu yön var. Sadece Meksika'daki gibi bir araya getirmemiz gerekiyor." dedi.

Wehrlein, tünelin çıkışında kenara çekmek zorunda kalarak yarışını bitiren problemi açıkladı.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein, yarışın o noktaya kadar "planlandığı gibi" gittiğini söyledi.

Wehrlein, "Güç kaybettim, radyo gitti ve araç kapandı."

"O noktaya kadar gerçekten iyiydi. Tüm yarış planlandığı gibi gitti ve iyi görünüyordu. Yarışı lider götürüyordum ve güçlü hissettim. Pek fazla diyecek bir şey yok."

"Tempomuz gerçekten iyiydi ama yarışın nasıl olacağını asla bilemiyorsunuz. Fakat o noktada en iyi pozisyondaydık." dedi.