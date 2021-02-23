Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
Canceled
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak
Formula E / Son dakika

Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jamie Klein
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Andre Lotterer, Formula E’de gelişme göstermek için yeterince alan olmaması sebebiyle, Porsche’nin FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda henüz 2. yılından elde ettiği başarıyı tekrarlamasının zor olduğunu söyledi.

paylaşım
yorumlar
Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"

Weissach merkezli marka, 2015’te henüz serideki 2. yılında, 919 Hibrit modeliyle hem Le Mans 24 Saat’i hem de LMP1 şampiyonasını kazandı ve 2 yıl sonra kategoriden çekilinceye kadar da namağlup kaldı.

Geçtiğimiz sene çaylak FE sezonunda 2 podyum kazanan Lotterer’den beklentiler çok yüksek ve Mahindra Racing’in eski yıldızı Pascal Wehrlein’in de takıma katılmasıyla, Porsche’un şampiyonluk yolunda sıkı bir mücadele vermesi bekleniyor.

Fakat Letterer Porsche’un 2021’de grubun önüne geçmesinin bu kadar kolay olmayacağını, çünkü tüm takımların benzer güç üniteleri kullandığını söyledi.

Lotterer bunun aksine, LMP1’de farklılık yaratmak için daha çok alan olduğunu; 3 markanın sıkı bir rekabet içerisinde olduğu dönemde, Porsche lityum-iyon batarya kullanırken, Audi’nin volan depolama sistemi kullandığını, Toyota’nın ise süperkapasitör tasarımını tercih ettiğini belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Lotterer, “Formula E, WEC’e kıyasla farklı bir hikaye, çünkü donanım yönünden farklılık çok daha az.”

“WEC’te farklı üreticilerin farklı konseptleri vardı ve bunun performans üstünde büyük bir etkisi oluyordu.”

“Buradaysa bir fark yaratmak için; güç ünitesi, inverter, yazılım ve araç düzeni üstünde yapabileceğiniz çok küçük değişiklikler var”

“Bu kulağa çok gelmeyebilir fakat donanımla bir fark yaratma ihtimaliniz ne kadar düşük olursai o kadar çok detaylara girersiniz ve detaylar da o kadar çok önem kazanır.”

“Bu yüzden Formula E çok zorlayıcı, çünkü her takım detaylara girmek için kendisini zorluyor. Ve elde edilen kazanımlar çok küçük olsa da, aranızdaki farkı bu oluşturuyor.”

“Diğer takımlara yetişmek adına gerekli tüm detayların üstünde yoğunlaşırsak, bu sefer bu detayları onlardan da iyi yapabilmeye odaklanabiliriz. Dolayısıyla bu sene nerede olduğumuzu görmemiz gerek.” dedi.

Lotterer, ilk 2’si Techeetah ve sonuncusu yeni kurulan Porsche’la olmak üzere Formula E’de 3 tam sezon yarıştı, fakat henüz bir galibiyete imza atamadı.

Alman pilot 2019 Hong Kong E-Prix'sinin çoğunluğu boyunca yarışı lider götürüyordu fakat sondan 2. turda, Sam Bird’ın kullandığı Envision Virgin aracı kendisine çarptıktan sonra lastik patlattı.

Bu da Lotterer’in, 2017’de Super Formula’nın 2. yarışında, Okayama’da aldığı galibiyetten beri herhangi bir yarış serisinde damalı bayrağı ilk sırada göremediği manasına geliyor.

Bu durumda, hem Formula 1’de hem de FE’de başarılı bir kariyer geçiren fakat her iki seride de galibiyet alamayan Nick Heidfeld gibi hissedip hissetmediği sorusuna ise Lotterer şu cevabı verdi: “Hayır, hiç öyle bakmıyorum.”

“Her zaman kendi performansıma bakıyorum ve bazı çok iyi performanslarım olmuştu, galibiyet olmasalar bile.”

“Ve yeni bir takıma geçerek kendime de bir meydan okumada bulundum, ilk senenizde biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ve belki bir galibiyet almak için birkaç şansım oldu denilebilir. Örneğin Hong Kong’da galibiyeti almalıydım.”

“Geçen sene başardıklarımızın gayet iyi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu sene bir adım daha ilerlememiz gerekiyor.”

Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak

Önceki haber

Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

6s
2
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

1s
3
Formula 1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

35 dk
4
Formula 1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

1s
5
Formula 1

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

7s
Son Haberler
Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"
Formula E

Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"

12s
Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak
Formula E

Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak

21 Şub 2021
Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor
Formula E

Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor

21 Şub 2021
Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"
Formula E

Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"

20 Şub 2021
Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir
Formula E

Suudi Arabistan'daki FE yarışları, başka bir lokasyona taşınabilir

18 Şub 2021
Son Videolar
Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar 01:29
Formula E
20 Şub 2021

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E
7 Ağu 2020

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Rachit Thukral More from
Rachit Thukral
Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor
Formula E / Son dakika

Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor

Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"
Formula E / Son dakika

Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"

Rast, 2021'de DTM'e dönmeyeceğini doğruladı
DTM / Son dakika

Rast, 2021'de DTM'e dönmeyeceğini doğruladı

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Son Haberler

Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"
Formula E Formula E / Son dakika

Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"

Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E müşteri takımları, Gen3 döneminde daha büyük eşitlik alacak

Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor
Formula E Formula E / Son dakika

Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor

Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"
Formula E Formula E / Son dakika

Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.