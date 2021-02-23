Lotterer: "Porsche'nin WEC'teki 2. yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamak zor"

Weissach merkezli marka, 2015’te henüz serideki 2. yılında, 919 Hibrit modeliyle hem Le Mans 24 Saat’i hem de LMP1 şampiyonasını kazandı ve 2 yıl sonra kategoriden çekilinceye kadar da namağlup kaldı.

Geçtiğimiz sene çaylak FE sezonunda 2 podyum kazanan Lotterer’den beklentiler çok yüksek ve Mahindra Racing’in eski yıldızı Pascal Wehrlein’in de takıma katılmasıyla, Porsche’un şampiyonluk yolunda sıkı bir mücadele vermesi bekleniyor.

Fakat Letterer Porsche’un 2021’de grubun önüne geçmesinin bu kadar kolay olmayacağını, çünkü tüm takımların benzer güç üniteleri kullandığını söyledi.

Lotterer bunun aksine, LMP1’de farklılık yaratmak için daha çok alan olduğunu; 3 markanın sıkı bir rekabet içerisinde olduğu dönemde, Porsche lityum-iyon batarya kullanırken, Audi’nin volan depolama sistemi kullandığını, Toyota’nın ise süperkapasitör tasarımını tercih ettiğini belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Lotterer, “Formula E, WEC’e kıyasla farklı bir hikaye, çünkü donanım yönünden farklılık çok daha az.”

“WEC’te farklı üreticilerin farklı konseptleri vardı ve bunun performans üstünde büyük bir etkisi oluyordu.”

“Buradaysa bir fark yaratmak için; güç ünitesi, inverter, yazılım ve araç düzeni üstünde yapabileceğiniz çok küçük değişiklikler var”

“Bu kulağa çok gelmeyebilir fakat donanımla bir fark yaratma ihtimaliniz ne kadar düşük olursai o kadar çok detaylara girersiniz ve detaylar da o kadar çok önem kazanır.”

“Bu yüzden Formula E çok zorlayıcı, çünkü her takım detaylara girmek için kendisini zorluyor. Ve elde edilen kazanımlar çok küçük olsa da, aranızdaki farkı bu oluşturuyor.”

“Diğer takımlara yetişmek adına gerekli tüm detayların üstünde yoğunlaşırsak, bu sefer bu detayları onlardan da iyi yapabilmeye odaklanabiliriz. Dolayısıyla bu sene nerede olduğumuzu görmemiz gerek.” dedi.

Lotterer, ilk 2’si Techeetah ve sonuncusu yeni kurulan Porsche’la olmak üzere Formula E’de 3 tam sezon yarıştı, fakat henüz bir galibiyete imza atamadı.

Alman pilot 2019 Hong Kong E-Prix'sinin çoğunluğu boyunca yarışı lider götürüyordu fakat sondan 2. turda, Sam Bird’ın kullandığı Envision Virgin aracı kendisine çarptıktan sonra lastik patlattı.

Bu da Lotterer’in, 2017’de Super Formula’nın 2. yarışında, Okayama’da aldığı galibiyetten beri herhangi bir yarış serisinde damalı bayrağı ilk sırada göremediği manasına geliyor.

Bu durumda, hem Formula 1’de hem de FE’de başarılı bir kariyer geçiren fakat her iki seride de galibiyet alamayan Nick Heidfeld gibi hissedip hissetmediği sorusuna ise Lotterer şu cevabı verdi: “Hayır, hiç öyle bakmıyorum.”

“Her zaman kendi performansıma bakıyorum ve bazı çok iyi performanslarım olmuştu, galibiyet olmasalar bile.”

“Ve yeni bir takıma geçerek kendime de bir meydan okumada bulundum, ilk senenizde biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ve belki bir galibiyet almak için birkaç şansım oldu denilebilir. Örneğin Hong Kong’da galibiyeti almalıydım.”

“Geçen sene başardıklarımızın gayet iyi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu sene bir adım daha ilerlememiz gerekiyor.”