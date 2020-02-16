Lotterer, Porsche için kötü geçen yarış hakkında konuştu

Lotterer, Porsche'nin ilk kez SuperPole seansına katılmasından sonra pole pozisyonunu da kazandı ve daha sonra yarışı kazanan Mitch Evans'ın 0.063 saniye önünde yer aldı.

Ancak Alman üreticinin 4. yarışında Lotterer kaza yaparken, takım arkadaşı Neel Jani grubun en arkasında yarışı 14. sırada ve puan barajının dışında tamamladı.

Lotterer ilk sırayı 1. virajda Evans'a karşı korumaya çalışırken dışarı açılmasıyla kaybetti.

Motorsport.com'a konuşan Lotterer şunları söyledi: "Start anında patinajda kaldım ve aracı iyi bir şekilde kaldıramadım. Daha sonrasında da liderliği elimde tutmaya çalıştım ama Mitch daha iyi bir çekişe sahipti ve ilk viraja gelirken çok agresif geliyordu."

"Çarpıştık, beni apeksin dışına itti ve piste geri döndüğümde Virgin (Sam Bird) aracıma çarptı ve şasi hasar gördü."

Lotterer'in yarıştan çekilmesi ise dramatik bir şekilde oldu. Sağ ön lastiğinin kaplamasının lastiğe sürtmesiyle beraber küçük bir yangın çıktı. Tecrübeli sürücü aracı tamir etmek için pite gelse de daha sonrasında yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Jean-Eric Vergne'in Santiago'daki durumu gibi Lotterer de hasarlı parçayı duvara sürterek kopartmaya çalıştı.

Lotterer durum hakkında "Sadece araçtan düşmesini umuyorsunuz. Biraz duvara dokunup düşmesini bekledim ama olmadı." derken, Porsche'nin yarış temposu hakkında şunları söyledi: "Bir ritim bile tutturamadık. Herkes enerji tüketimini de stratejilerini de bir kenara atıyordu ve bir anda güvenlik aracı içeri girdi (Nico Müller'in ilk virajdaki kazası sebebiyle).

"Bence iyi bir araca sahibiz. Daha iyisini yapmak için de uğraşıyoruz."

Geçen hafta Formula E, 2020/21 sezonunda kullanılacak olan yeni Gen2 EVO aracını tanıttı. Yeni dizayn ile beraber lastik koruyucular kaldırılacak, böylece potansiyel parçaların sıkışması engellenecek.

Porsche'nin operasyon müdürü Amiel Lindesay, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şunlardan bahsetti: "Lastik koruyuculardan kurtulmak iyi bir hamle."

"Lotterer başka bir araçla temas etti, buna ek olarak duvarla olan bir temas da var, daha sonrasında da parçalardan biri süspansiyonun altına kaçtı. Kalanını da zaten sizler biliyorsunuz. An itibariyle ilk virajda bir temas yaşadığınız anda yarışınız bitiyor."

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Porsche için yarışan Jani, Alman üretici programını sonlandırana kadar onlar için yarışmıştı. Meksika yarışında cezaya çarptırılan İsviçreli pilot, gaz pedalı ayarına uymadığı için pitten geçme cezasına çarptırılmıştı.

Lindesay ise bu kural hatasının sebebinin bulunamadığını söyledi.

"Ne yazık ki güvenlik aracının çıkmasıyla beraber tekrardan başlayan yarış sonrasında teknik bir cezaya çarptırıldık. Neel'a ne olduğunu hâlâ analiz ediyoruz. Eve geri döndüğümüzde yapacak daha çok işimiz var."

Jani hala ilk FE sezonunda puan kazanamadı.