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Formula E Haberler

Lotterer, LMDh için Porsche Formula E takımından ayrılıyor

Andre Lotterer, Alman üreticinin LMDh ekibine katıldığını açıklamasının ardından bu sezonun sonunda Porsche Formula E'den ayrılacağını doğruladı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Lotterer, LMDh için Porsche Formula E takımından ayrılıyor
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Porsche Motor Sporları patronu Thomas Laudenbach, markanın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve 2023'teki IMSA SportsCar Şampiyonası'na katılacağı sürücüleri duyurmasının ardından beklenilen bir hamleyi doğruladı.

Laudenbach, Lotterer'in spor otomobiller ve FE'de ikili bir program yürütmeyeceğini söyledi ve üç kez Le Mans 24 Saat kazananın, FIA'nın elektrikli araç serisinde Porsche ile devam eden bir rolü olabileceğini vurguladı.

Laudenbach, "Andre bizim takımızla FE'de yer almayacak."

"Fakat yarışmak ve başka bir rolde yer almak arasında fark var."

"FE'de uzun yıllara dayanan bir tecrübesi var, bu yüzden bunu kullanmamak aptallık olur." dedi.

Laudenbach, Lotterer'in Audi'deki LMP1 tecrübesinin Porsche'nin kararını bariz kıldığını açıkladı.

Laudenbach, "Andre prototip yarışlarında çok fazla deneyime sahip ve bu bizim için faydalı olacak. Bu yüzden de LMDh programına geçmesinde ortak bir karar kıldık." dedi.

Porsche 963

Porsche 963

Photo by: JEP / Motorsport Images

Lotterer, FE'den ayrılma kararı her ne kadar zor olsa da LMDh koltuğunu istediğini söyledi.

Lotterer, Autosport'a şunları söyledi: "Dayanıklılık yarışlarına dönmek için büyük bir isteğim vardı ama bu kolay bir karar olmadı."

"FE çok ilginç ve rekabetçi bir yer. Ben de çok keyif alıyorum."

"Porsche ile konuştum ve seçeneklerime baktım. Birlikte güzel bir karar aldığımızı düşünüyorum."

Lotterer, Porsche ile Le Mans galibiyetlerine bir yenisini eklemek istediğini belirtti.

"Üç kez kazanacak kadar şanslı oldum ve daha fazlasını yapmak ve tarihe daha fazlasını eklemek kesinlikle listemde. Bunu Porsche ile yapmak muhteşem olur."

Porsche, şimdiye kadar açıklanan sekiz sürücünün WEC ve IMSA'ya nasıl bölüneceğini henüz açıklamadı.

Önümüzdeki yıl Le Mans'ta sadece tam zamanlı WEC sürücülerinin olması muhtemel; Porsche, LMDh programında IMSA ekibinin dört araçla yer alması için çok erken olacağını öne sürdü.

Estre and Christensen will move across from Porsche's WEC GTE Pro lineup, but it hasn't been decided who will race in WEC and who will go to IMSA

Estre and Christensen will move across from Porsche's WEC GTE Pro lineup, but it hasn't been decided who will race in WEC and who will go to IMSA

Photo by: Rainier Ehrhardt

Lotterer'in Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell ve Mathieu Jaminet ile birlikte açıklanması, gelecek sezon iki boş kontenjan olacağı anlamına geliyor.

PPM, 2023 sezonuna 10 tam zamanlı sürücüyle -altı WEC ve dört IMSA- gitmek istediğini söyledi.

Laudenbach, kalan koltuklar için henüz karar alınmadığını açıkladı.

Laudenbach, "Bazı fikirlerimiz var ve bazı görüşmeler yaptık ama henüz karara varılmadı." dedi.

Laudenbach ayrıca FE'de Lotterer'in yerine gelecek isimden bahsetmedi ve Pascal Wehrlein'in takımda kalacağını da doğrulamadı.

"Gelecek sezon için sürücülerimize karar vermedik; bunu daha sonra yapacağız."

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