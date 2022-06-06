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Lotterer, Jakarta E-Prix'sinde aldığı cezayı haklı bulmuyor

Andre Lotterer, Jakarta E-Prix'sinde Nyck de Vries ile temas ettiği için kendisine beş saniye zaman cezası veren hakemlerin kararını doğru bulmadığını söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Lotterer, Jakarta E-Prix'sinde aldığı cezayı haklı bulmuyor
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Hakemler, sekizinci virajda de Vries ile kazaya sebebiyet verdiği için Lotterer'e ceza verdiler ve bu, Porsche sürücüsünü dokuzuncu sıradan puanların dışına düşürdü.

Alman sürücü, ikili arasında birinci virajda önceden bir olay yaşandığını, de Vries'in kendisini viraj çıkışında sıkıştırdığını ve temas ettiklerini söyledi.

Bu temas, de Vries'in lastiğini patlattı ve Lotterer, bunun daha sonra sekizinci virajdaki olaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Lotterer, "Birinci virajda hamle yaptı ve içeri dönmedi. Sadece gelmeye devam etti ve sanırım bana temas etti."

"Daha sonra lastiği patladı ve sekizinci virajda çok yavaştı. Bunu beklemiyordum ve temas ettik. Fakat zaten hasarlı bir aracı vardı."

"Hakemlerin o sırada bunu bildiklerini düşünmüyorum ve onu sekizinci virajda dışarı ittiğimi düşündüler. Yani ne yazık ki bu yüzden puan dışındayım."

De Vries, yarışı erken bittiği için sinirli olduğunu söyledi ancak kaza için suçu Lotterer'e atmadı.

Andre Lotterer, Porsche, on the grid

Andre Lotterer, Porsche, on the grid

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu, öncesinde Lucas di Grassi ile olan temasın Venturi sürücüsü için bir ceza ile sonuçlanmamasına şaşırdığını ve bunun ardından pozisyon kaybettiği için Lotterer ile temas ettiğini söyledi.

De Vries, "Biraz sinirliyim ama olan bu. Bunu kabul etmeli ve devam etmeliyiz."

"Bu tür şeyler olur, bu yarış. Onu suçlamak istemiyorum."

"Yarışıyorduk, ben yanına geldim ve biraz erken döndü. Sonrasında sol arka lastiğime değdi ve lastiğim patladı."

"Fakat ben, TV'de gösterilmeyen di Grassi'nin teması için daha sinirliyim."

"Çünkü arkadan çarptı ve üç pozisyon kaybettim."

"Bu olmasaydı Andre ile olan olay da asla yaşanmazdı. Bu yüzden talihsizlik oldu."

"Fakat söylediğim gibi bu yarış. Bunlar çok fazla olur ve alınmaca yok." dedi.

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