Lotterer, Formula E'nin yepyeni bir çehreye bürüneceğini düşünüyor
Avalanche Andretti'nin yeni sürücüsü Andre Lotterer, Gen3 araçları ve yeni atak moduyla Formula E'nin çehre değiştireceğini öne sürüyor.
Kasım ayında FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, araçların şarj edilebileceği pit stopları onayladı. Yeni formatın bir parçası olan pit stoplar, sezonun ilerleyen bölümünde yürürlüğe girecek.
Bu uygulamaya alışma sürecinin bir parçası olarak atak modu da sürücülerin kendi stratejileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak şekilde değiştirildi. Artık atak modu yarış boyunca en fazla dört dakikaya boyunca açık olabilecek ve sürücüler bunu 3+1, 2+2 veya 1+3 şeklinde ikiye bölerek kullanabilecek.
Bunun yanı sıra zaman sınırı uygulamasını da kaldıran Formula E yarışları artık belli bir tur sayısı üzerinden gerçekleştirilecek.
Porsche macerasını sona erdiren Lotterer, yeni takımı Andretti'nin lansmanında değişiklikleri yorumladı. Eski Le Mans 24 Saat galibi, sportif düzenlemelerdeki değişikliklerin seriyi tamamen farklı bir görünüme kavuşturacağını söylüyor.
Lotterer, "Dokuzuncu sezonla ilgili en büyük zorluk elbette Gen3 araçları hakkında çok fazla şey bilmememiz. Aracı tamamen anlayabilmek için Valencia testlerine kadar beklemeliyiz."
"Lastikler tamamen farklı, Michelin lastiklerinden Hankook lastiklerine geçiş yaptık ve yol tutuşunun azaldığını gördüm, ancak araç kesinlikle çok daha güçlü. Kontrol sağlamak zor olacak."
"Yarış formatı ve atak modu da tamamen değişmiş vaziyette. Çok fazla değişiklik var, örneğin ön akslardan enerji dönüşümü sağlayabiliyoruz, araç çok daha verimli. Yarış stratejileri tamamen değişecek." dedi.
Andretti Autosport Gen-3 Formula E
Photo by: Andretti Autosport
BMW ile ortaklığını sona erdirmelerinin ardından Porsche ile anlaşmaya varan Andretti'de mat kırmızı Avalanche markası, siyah renklerin de eklenmesine rağmen renk düzenindeki varlığını sürdürüyor.
Ana hedefinin galibiyet olduğunu belirten Lotterer, 1978 F1 şampiyonu Mario Andretti'ye hayranlık duyan bir isim olarak takıma katılmanın özel hissettirdiğini de ekledi.
Lotterer, "Bu yılki hedefim elbette hepimizin istediği gibi yarış kazanmak ve takımla birlikte iyi bir iş ortaya koymak."
"Andretti geçmişte çok iyi işler yaptı, çok başarılı oldu ve yarışlar kazandı. Ben de tüm tecrübemle takıma destek olmak istiyor ve Porsche güç ünitesiyle birlikte bunun gerçekten iyi bir paket olduğunu düşünüyorum."
"Gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmak ve şampiyonluk mücadelesi edebilmek için düzenli puanlar elde etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Jake [Dennis] ile de yakından çalışmak istiyorum, böylece birbirimizi destekleyebilir ve mümkün olan en iyi takım olabiliriz."
"Mario Andretti'nin ve başarılarının çok büyük bir hayranıyım. Bence başardıkları şey inanılmaz ve Andre olarak Andretti'ye katılmak da oldukça komik, oldukça havalı!"
"Takıma katıldığım için çok mutluyum, bu benim için çok şey ifade ediyor. Umarım sahip oldukları bu büyük mirasa katkıda bulunabilir ve başarılı olabilirim." dedi.
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