Longo: "Gen3 kuralları, sporu 'bir üst noktaya' getirecek"

Gen3 araçları 2022-23 sezonunda ilk defa piste çıkacak ve yarış ortasında 600kW'a kadar hızlı şarj yapılabilme sisteminin getirilecek olması ile beraber pit stoplar, seriye geri dönüş yapacak.

Bu sistemin gelişi, genel batarya kapasitesinin %5 oranında azalmasına neden olacak ve bu azalma da, araç ağırlığındaki 120 kilogramlık azaltmanın bir parçası.

Formula E şef şampiyona yöneticisi ve ortak kurucusu Alberto Longo, araç boyutlarının azalması ve 470 beygir gücüne eşit olan bir güç artırımı ile beraber Gen3 kuralları, yarış izlenilirliği için "bir üst nokta" olacağını söyledi.

Motorsport Network tarafından organize edilen, motor sporları endüstrisinin dijital ağ kurması için düzenlenen, birinci Autosport International Connect organizasyonunda konuşan Longo şunları söyledi: "Hızlı şarj ve yarıştan yol araçlarına olan alanlara yatıran yatırımda, daha fazla kontrol parçası kullanacak olmak, Gen3 için oldukça önemli olacak."

"Dürüst olalım, Formula E'nin olası takımlar ve markalar için çekici bir yer olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu kuralların bunu sağlamasını umuyoruz."

"Gen3 araçları hem sportif ürünü hem de mobilite teknoloji transferini sağlayan bir adım olacak."

Longo, amaçlarının Formula E ve otomotiv üreticisi takımların yol otomobili pazarına filtre uygulayabilen teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek için "en verimli güç aktarım mekanizmasını" yaratmak olduğunu söyledi.

Longo, otomobil üreticilerinin şampiyonada mücadele etmelerinin ana nedeninin bu olduğunu, Formula E'nin pazarlama yeteneklerinden faydalanmanın ikinci neden olduğunu belirtti.

Longo, "Formula E, yol otomobilleriyle alakalı olmalı. Ancak aynı zamanda rekabetçi ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmalı."

"Gen3 araçlarıyla bütçe sınırını ve aynı zamanda yeni finansal kuralları getirerek bunu sağlayacağız."

"Benim için gelişim açısından odaklanmamız gereken alan, en verimli aktarım organlarını oluşturmak olmalı. Bu kesinlikle doğrudan yarının arabalarına aktarılan şeydir."

"Bugün Formula E'de yer alan OEM'lerin öncelikle yeni teknolojileri denemek için burada olduğunu söyleyebilirim."

"İkinci olarak kendilerini e-mobilite ve inovasyon alanındaki liderler arasında tanıtmak için burada yer alıyorlar." dedi.